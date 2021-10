Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần qua

Bổ sung chính sách hỗ trợ với người cao tuổi và người khuyết tật: Theo Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ, với người cao tuổi và người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng phải điều trị nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế theo quy định thì được ngân sách Nhà nước hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Khôi phục vận tải hành khách: Tại Công điện số 1322/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, để từng bước khôi phục hoạt động vận tải hành khách một cách thận trọng, an toàn, hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu về khôi phục vận tải hành khách bằng đường hàng không. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ GTVT, hiện nay một số địa phương thực hiện chưa đúng chỉ đạo nêu trên cũng như chưa thực hiện đúng các quy định của Bộ GTVT, Bộ Y tế. Lộ trình tiêm vắc xin cho trẻ em thận trọng, an toàn, khoa học: Tại Nghị quyết số 127/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể để bảo đảm nguồn vắc xin và đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu vắc xin; tổ chức tiêm chủng vắc xin kịp thời, hiệu quả theo mục tiêu chiến lược đã đề ra, không để lãng phí; khẩn trương xây dựng lộ trình tiêm cho trẻ em thận trọng, an toàn, khoa học. Đổi mới tư duy và biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19: Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, cần đổi mới tư duy và biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình, nhất là trong những tuần tới cần tập trung triển khai một số việc trọng tâm, trong đó, các địa phương phối hợp với nhau chặt chẽ, hiệu quả trong tổ chức đưa đón, quản lý người dân về quê, bảo đảm an sinh, an ninh, an toàn trật tự xã hội và an toàn phòng, chống dịch theo quy định. "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19": Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành nêu rõ, xác định mục tiêu phòng, chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội; chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Quy định hướng dẫn cụ thể về phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch. Sớm đưa hoạt động giáo dục dần trở lại: Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2021 – 2022 nêu rõ: Rà soát các quy định bảo đảm an toàn trường học, trong đó có tính đến tỷ lệ tiêm bao phủ vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên, giáo viên và học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi. Sớm đưa hoạt động giáo dục dần trở lại trạng thái bình thường mới... Tập trung ứng phó với bão số 8 và mưa lũ sau bão: Để chủ động ứng phó bão, lũ quét, sạt lở đất, hạn chế thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ban, ngành, lực lượng chức năng chủ động theo dõi chặt chẽ, triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp ứng phó phù hợp với diễn biến, tình hình cụ thể tại địa phương. Tăng mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số: Theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020; tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%; phấn đấu 50% số xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Video: Đảm bảo an toàn khi tiêm vắc xin phòng COVID-19

Bổ sung chính sách hỗ trợ với người cao tuổi và người khuyết tật: Theo Nghị quyết 126/NQ-CP của Chính phủ, với người cao tuổi và người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng phải điều trị nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế theo quy định thì được ngân sách Nhà nước hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/người trong thời gian điều trị, cách ly từ ngày 27/4/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Khôi phục vận tải hành khách: Tại Công điện số 1322/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, để từng bước khôi phục hoạt động vận tải hành khách một cách thận trọng, an toàn, hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu về khôi phục vận tải hành khách bằng đường hàng không. Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ GTVT, hiện nay một số địa phương thực hiện chưa đúng chỉ đạo nêu trên cũng như chưa thực hiện đúng các quy định của Bộ GTVT, Bộ Y tế. Lộ trình tiêm vắc xin cho trẻ em thận trọng, an toàn, khoa học: Tại Nghị quyết số 127/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể để bảo đảm nguồn vắc xin và đẩy nhanh tiến độ nhập khẩu vắc xin; tổ chức tiêm chủng vắc xin kịp thời, hiệu quả theo mục tiêu chiến lược đã đề ra, không để lãng phí; khẩn trương xây dựng lộ trình tiêm cho trẻ em thận trọng, an toàn, khoa học. Đổi mới tư duy và biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19: Thủ tướng yêu cầu thời gian tới, cần đổi mới tư duy và biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình, nhất là trong những tuần tới cần tập trung triển khai một số việc trọng tâm, trong đó, các địa phương phối hợp với nhau chặt chẽ, hiệu quả trong tổ chức đưa đón, quản lý người dân về quê, bảo đảm an sinh, an ninh, an toàn trật tự xã hội và an toàn phòng, chống dịch theo quy định. "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19": Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành nêu rõ, xác định mục tiêu phòng, chống dịch vẫn là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội; chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. Quy định hướng dẫn cụ thể về phân loại đánh giá, xác định cấp độ dịch. Sớm đưa hoạt động giáo dục dần trở lại: Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp triển khai thực hiện nhiệm vụ đầu năm học 2021 – 2022 nêu rõ: R à soát các quy định bảo đảm an toàn trường học, trong đó có tính đến tỷ lệ tiêm bao phủ vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên, giáo viên và học sinh từ 12 đến dưới 18 tuổi. Sớm đưa hoạt động giáo dục dần trở lại trạng thái bình thường mới... Tập trung ứng phó với bão số 8 và mưa lũ sau bão: Đ ể chủ động ứng phó bão, lũ quét, sạt lở đất, hạn chế thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ban, ngành, lực lượng chức năng chủ động theo dõi chặt chẽ, triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp ứng phó phù hợp với diễn biến, tình hình cụ thể tại địa phương. Tăng mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số: Theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025, phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020; tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%; phấn đấu 50% số xã, thôn ra khỏi địa bàn đặc biệt khó khăn. Video: Đảm bảo an toàn khi tiêm vắc xin phòng COVID-19