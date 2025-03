Đào Hiền bức xúc trước tin đồn bị tước vương miện á hậu

Trên trang cá nhân, Đào Hiền cho biết, không có chuyện cô bị tước danh hiệu và vương miện Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023. Ảnh: FB Đào Hiền. Người đẹp bức xúc chia sẻ: "Hiện nay Hiền đang là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023, việc đưa hình ảnh và tin tức sai sự thật về Hiền như vậy đã ảnh hưởng đến danh dự và hình ảnh của Hiền, ảnh hưởng đến hình ảnh của cuộc thi Miss World Vietnam". Ảnh: FB Đào Hiền. Á hậu Đào Hiền cũng phủ nhận tin đồn dừng lại ở vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 do làm răng sứ. Ảnh: FB Đào Hiền. "Về nguyên nhân Hiền dừng lại ở vòng sơ khảo, Hiền sẽ thông báo ngay tới quý khán giả khi có thông tin chính thức từ BTC", cô chia sẻ. Ảnh: FB Đào Hiền. Trước đó, Đào Hiền chia sẻ trên Hoa học trò online, cô muốn thử sức ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 bởi tiêu chí Cống hiến của sân chơi này. Ảnh: Tiền Phong. Cô nói: "Khi mình bắt đầu có danh hiệu, mình hiểu rõ hơn sứ mệnh gắn liền với việc ‘cống hiến’ như thế nào. Mình mong muốn bản thân có cơ hội có thể cống hiến được nhiều hơn, với quy mô lớn hơn. Đó là lý do mình thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2024". Ảnh: Saostar. Theo Đời Sống Gia Đình, trả lời câu hỏi về lý do Đào Hiền bị loại ở sơ khảo dù đã có danh hiệu ở cuộc thi hoa hậu khác, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết: "Đã là cuộc thi, chúng ta có tiêu chí. Một người được đi tiếp hay dừng lại sẽ căn cứ vào tiêu chí và đánh giá của ban giám khảo và ban tổ chức. Chúng tôi rất tiếc khi bạn Đào Hiền không thể đi tiếp vào vòng chung khảo". Ảnh: Đời Sống Gia Đình. Ít ngày trước khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2024, Á hậu Đào Hiền xác nhận rời công ty Sen Vàng của "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung. Ảnh: FB Đào Hiền. Đào Hiền gắn bó với công ty Sen Vàng sau khi đoạt á hậu 1 Miss World Vietnam 2023. Ảnh: FB Đào Hiền. Nàng hậu từng lọt top 5 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022. Ảnh: FB Đào Hiền. Đào Hiền làm người mẫu trong những năm qua. Ảnh: FB Đào Hiền. Xem video: "Phần thi ứng xử Miss World Vietnam 2022". Nguồn Znews

Trên trang cá nhân, Đào Hiền cho biết, không có chuyện cô bị tước danh hiệu và vương miện Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023. Ảnh: FB Đào Hiền. Người đẹp bức xúc chia sẻ: "Hiện nay Hiền đang là Á hậu 1 Miss World Vietnam 2023, việc đưa hình ảnh và tin tức sai sự thật về Hiền như vậy đã ảnh hưởng đến danh dự và hình ảnh của Hiền, ảnh hưởng đến hình ảnh của cuộc thi Miss World Vietnam". Ảnh: FB Đào Hiền. Á hậu Đào Hiền cũng phủ nhận tin đồn dừng lại ở vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2024 do làm răng sứ. Ảnh: FB Đào Hiền. "Về nguyên nhân Hiền dừng lại ở vòng sơ khảo, Hiền sẽ thông báo ngay tới quý khán giả khi có thông tin chính thức từ BTC", cô chia sẻ. Ảnh: FB Đào Hiền. Trước đó, Đào Hiền chia sẻ trên Hoa học trò online, cô muốn thử sức ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024 bởi tiêu chí Cống hiến của sân chơi này. Ảnh: Tiền Phong. Cô nói: "Khi mình bắt đầu có danh hiệu, mình hiểu rõ hơn sứ mệnh gắn liền với việc ‘cống hiến’ như thế nào. Mình mong muốn bản thân có cơ hội có thể cống hiến được nhiều hơn, với quy mô lớn hơn. Đó là lý do mình thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2024". Ảnh: Saostar. Theo Đời Sống Gia Đình, trả lời câu hỏi về lý do Đào Hiền bị loại ở sơ khảo dù đã có danh hiệu ở cuộc thi hoa hậu khác, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết: "Đã là cuộc thi, chúng ta có tiêu chí. Một người được đi tiếp hay dừng lại sẽ căn cứ vào tiêu chí và đánh giá của ban giám khảo và ban tổ chức. Chúng tôi rất tiếc khi bạn Đào Hiền không thể đi tiếp vào vòng chung khảo". Ảnh: Đời Sống Gia Đình. Ít ngày trước khi dự thi Hoa hậu Việt Nam 2024, Á hậu Đào Hiền xác nhận rời công ty Sen Vàng của "bà trùm hoa hậu" Phạm Kim Dung. Ảnh: FB Đào Hiền. Đào Hiền gắn bó với công ty Sen Vàng sau khi đoạt á hậu 1 Miss World Vietnam 2023. Ảnh: FB Đào Hiền. Nàng hậu từng lọt top 5 Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2022. Ảnh: FB Đào Hiền. Đào Hiền làm người mẫu trong những năm qua. Ảnh: FB Đào Hiền. Xem video: "Phần thi ứng xử Miss World Vietnam 2022". Nguồn Znews