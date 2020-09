Nhiều người chở quan tài có xác chết từ Campuchia về An Giang chôn cất

Sáng 17/9, lãnh đạo UBND xã Khánh An, huyện An Phú (An Giang) cho biết Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện An Phú đã cách ly 7 người liên quan đến vụ đưa thi thể người thân từ xã Prek Chrey, huyện Kaoh Thum, tỉnh Kandal (Campuchia) sang xã Khánh An để an táng.

Nhóm người này tuổi từ 30-54, có hộ khẩu thường trú tại xã Quốc Thái, Khánh An và thị trấn Long Bình.

Nhân viên y tế khử trùng xe chở quan tài chứa thi thể ông Dũng.

Rạng sáng 16/9, lực lượng tuần tra của Công an xã Khánh An hiện một nhóm người đi ôtô từ thiện chở một quan tài từ hướng trung tâm thương mại xã vào khu đất nghĩa địa thuộc ấp An Hòa, xã Khánh An để chôn cất. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính nhóm người này và mời về cơ quan làm việc.



Những người này khai thi thể trong quan tài là ông Dũng. Ông Dũng sinh sống tại Campuchia, khi chết không có đất chôn cất nên gia đình quyết định dùng xuồng máy đưa quan tài với thi thể qua sông, rồi đưa lên xe từ thiện chở đi mai táng.



Phó chủ tịch UBND huyện An Phú Đoàn Bình Lâm cho biết ông Dũng qua đời ngày 14/9 do bệnh lý tai biến. 7 người thân nhân của ông Dũng đang được cách ly tại Trung tâm Văn hóa - Học tập cộng đồng xã Khánh An.