Công an vào cuộc vụ cô gái nghi bị đánh ghen, lột đồ tại quán cafe

Ngày 17/9, lãnh đạo Đảng uỷ xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì cho biết, hiện công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ vụ cô gái bị đánh ghen lột đồ tại một quán cafe trên địa bàn xã này. Đêm 16/9, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh tại một quán cafe trên địa bàn huyện Ba Vì, Hà Nội thu hút được sự quan tâm lớn của dư luận.

Theo nội dung trong đoạn clip, 3 - 4 phụ nữ lao vào đánh 1 cô gái ở quán cafe trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì. "Con này... 2 đứa con tao đang ở nhà nhá..." vừa chửi, một người phụ nữ mặc bộ quần áo màu đỏ vừa dùng dép đánh liên tiếp vào mặt cô gái. Không chỉ thế, nhóm phụ nữ này còn lột đồ của cô gái.

>>> Mời quý độc giả xem video: cô gái nghi bị đánh ghen, lột đồ tại quán cafe. Nguồn: Facebook.

Thời điểm xảy ra vụ việc tại quán có một số người vào can ngăn nhưng trước thái độ hung hăng của những người phụ nữ nên không ai ngăn cản được.

Sự việc chỉ dừng lại khi một cô gái trẻ bị đánh đập, lột quần áo. Sau khi đoạn clip được đăng tải trên mạng xã hội đã khiến dư luận có nhiều phản ứng trái chiều.

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Cẩm Lĩnh, huyện Ba Vì cho biết thêm, hiện chính quyền địa phương đã nắm được sự việc trên và công an đang vào cuộc điều tra, làm rõ. Còn theo lãnh đạo Công an huyện Ba Vì, đơn vị đã nhận được trình báo của nạn nhân vào sáng 17/9 và cho biết: "Những người này không sinh sống trên địa bàn huyện Ba Vì mà ở thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Hiện công an huyện đang đến nơi ở của họ để xác minh làm rõ vụ việc".

Theo đại diện quán cà phê cho biết, thời điểm xảy ra vụ đánh ghen nhân viên quán có can ngăn tránh xô xát nhưng bất thành. Quán cà phê cũng đang trực tiếp làm việc với công an để lấy lời khai xác minh vụ việc trên.