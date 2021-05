Nhiều công an quận Bắc Từ Liêm tiếp xúc với ca bệnh ở Goldmark City

Thông tin từ Công an quận Bắc Từ Liêm, ngày 23/5, trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm phát hiện 1 ca dương tính COVID -19 sinh sống tại tòa R4, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

"Đây là ca bệnh phức tạp có lịch sử tiếp xúc với nhiều người do là thành viên tổ bầu cử đang làm nhiệm vụ tại điểm bầu cử tổ dân phố số 20, phường Phú Diễn" - lãnh đạo Công an quận Bắc Từ Liêm nhấn mạnh.



Lực lượng Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với lực lượng y tế tiếp tục truy vết, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại tòa R4, Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh mới, Công an quận Bắc Từ Liêm đã phối hợp với các đơn vị chức năng nhanh chóng thành lập các tổ công tác truy vết các trường hợp nghi nhiễm có liên quan đến ca bệnh. Qua điều tra truy vết, xác định có 28 trường hợp F1, một số là cán bộ chiến sĩ Công an quận Bắc Từ Liêm; 670 người có liên quan tham gia bỏ phiếu tại điểm bầu cử tổ dân phố số 20, phường Phú Diễn. Sau đó đã nhanh chóng thành lập các tổ công tác tiến hành truy vết các trường hợp nghi nhiễm COVID-19.

Hiện tại, số cán bộ chiến sĩ Công an quận là F1 của ca bệnh tại Goldmark City đã được cách ly theo quy định, đồng thời liên hệ Binh chủng hóa học phun khử khuẩn toàn bộ trụ sở Công an quận, chủ động xây dựng kịch bản và các biện pháp ứng phó với dịch bệnh COVID-19, không để bị động, bất ngờ.

Ảnh minh họa.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Công an quận Bắc Từ Liêm đã xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực Goldmark City để phục vụ công tác xét nghiệm và truy vết các trường hợp nghi nhiễm có liên quan đến ca bệnh. Theo đó, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng đội công tác, cá nhân cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Đồng thời tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại khu Goldmark City, không để tình trạng tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh thực hiện các hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, Goldmark City là khu chung cư cao cấp, có nhiều người nước ngoài sinh sống tại đây nên công tác xét nghiệm, truy vết các trường hợp nghi nhiễm gặp rất nhiều khó khăn. Công an quận Bắc Từ Liêm đã cử các cán bộ chiến sĩ có khả năng ngoại ngữ tốt tham gia hỗ trợ các tổ công tác để thực hiện công tác xét nghiệm, truy vết.

Các lực lượng được huy động tối đa đi đến từng nhà tại khu Goldmark City để tiến hành truy vết các ca nghi nhiễm.

Từ ngày 22/5, Công an quận Bắc Từ Liêm đã thực hiện chế độ trực chiến 100% để bảo vệ ngày hội bầu cử. Trước ca bệnh mới phức tạp, cán bộ chiến sĩ Công an quận tiếp tục đến từng nhà để thực hiện công tác truy vết, đảm bảo dịch bệnh được kiểm soát trên địa bàn. Có những đồng chí đã 30 tiếng làm việc ròng rã vừa kết thúc nhiệm vụ bầu cử đã chuyển sang nhiệm vụ truy vết các trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Khó khăn, vất vả nhưng với tinh thần “Vì nhân dân phục vụ” cán bộ chiến sĩ Công an quận Bắc Từ Liêm không quản ngại khó khăn sẵn sàng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Vừa kết thúc nhiệm vụ bầu cử, cán bộ chiến sĩ Công an quận Bắc Từ Liêm chuyển trạng thái chiến đấu mới sang truy vết các ca nghi nhiễm COVID-19. Tính đến ngày 25/5/2021, về cơ bản tình hình dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn quận đang được kiểm soát theo đúng quy định.

