Xót xa những thiên thần nhỏ trong khu cách ly vì COVID-19

Bệnh nhân nhỏ tuổi nhất vào viện một mình: Ngày 23/5, Bệnh nhi 6 tuổi ở Bắc Giang nhập viện có kết quả dương tính SARS-CoV-2 đã được chuyển đi điều trị cùng mẹ. Bé nhập viện là vì cháu là F1 của mẹ. Bé có biểu hiện ho sốt nên được đưa vào viện khám. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, bé được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính SARS-CoV-2. Bé 18 tháng tuổi ở TP.HCM dương tính COVID-19: Ngày 24/5, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC), bệnh nhi này được xét nghiệm COVID-19 lần 2 sau khi có biểu hiện sốt nhẹ. Bé thuộc diện F1 do từng tiếp xúc bà ngoại vào các ngày 15/5 và 18/5. Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết bé ở cùng gia đình tại quận Tân Bình. Bệnh nhi được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. (Ảnh minh họa) Bé 11 tuổi nhiễm COVID-19: Ngày 23/5, trên địa bàn huyện An Lão, Hải Phòng phát hiện một ca nhiễm COVID-19. Cháu N.V.C (sinh 2010), học sinh trường Vin School Time City. Bệnh nhân đang ở tại địa chỉ phòng 1509 Park 11, Time City, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội khi về thăm ông bà ở nơi đây thì phát hiện dương tính. (Ảnh minh họa) 2 em nhỏ trong khu cách ly, bố là bệnh nhân COVID-19 vừa qua đời: Cả gia đình 5 người thì người bố mắc COVID-19 vừa tử vong, mẹ và anh trai là F0 đang điều trị ở 2 nơi khác nhau, 2 cháu nhỏ 9 tuổi và 5 tuổi là cháu Nguyễn Thị Tuyết và cháu Nguyễn Xuân Mai đang ở khu cách ly Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) từ ngày 6/5. Hai cháu nhỏ này ngơ ngác, chơi với nhau giữa không gian xa lạ trong khu cách ly. Hình ảnh "thiên thần nhỏ" trong khu cách ly: Ngày 18/5, ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên, cho biết hình ảnh vài cháu bé mặc đồ bảo hộ kín mít, lan truyền trên mạng xã hội đang được theo dõi tại các khu cách ly ở thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ông Nam cho biết thêm, các bé đều phải đi cách ly tập trung cùng gia đình, vốn là các F1 tiếp xúc với F0. Dù thời tiết nắng nóng, các bé vẫn ngoan ngoãn mặc đồ bảo hộ y tế. Hiện tại, tình hình sức khỏe của các bé vẫn ổn định.

Bé 4 tuổi mắc COVID-19: Mới đây, hình ảnh một cháu bé 4 tuổi thân hình nhỏ thó, đen nhẻm mắc COVID-19 trong khu cách ly được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xót xa. Được biết, bé trai mắc COVID-19 là Hoàng Trọng Nghĩa (SN 2017, trú tại Trại Hạ, Đồng Tiến, Yên Thế, Bắc Giang). Bé 4 tuổi nhưng chỉ nặng 9kg. Đi cách ly nhưng 2 bố con ăn chung 1 suất cơm. Bé 19 tháng tuổi dương tính với COVID-19: Ngày 10/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Tĩnh cho biết, con của 1 bệnh nhân COVID-19 đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện ĐKKV Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo dương tính với SARS-CoV-2. Cháu bé (19 tháng tuổi) là con của bệnh nhân T.T.N, 25 tuổi, ở huyện Nho Quan, Ninh Bình – người được ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 4/5. Bé 26 ngày tuổi ở Hải Dương mắc COVID-19: Ngày 3/2, Trung tâm Y tế thị xã Kinh Môn (Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường An Phụ (thị xã Kinh Môn) có một cháu bé 26 ngày tuổi đã bị dương tính với COVID-19. Cháu N.K.C. (sinh ngày 8/1/2021) – là con anh N.Đ.C (SN 1994) – là công nhân của Công ty điện tử POYUN (Chí Linh, Hải Dương). (Ảnh minh họa) Bé trai 2 tháng tuổi nhiễm COVID-19: Cháu bé là Đ.M.K, nam, sinh ngày 11/12/2020 (2 tháng tuổi), là con của của BN1725, trú tại thôn Bạch Chữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh, Hà Nội. Ngày 31/1, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 âm tính và được cách ly tại Trung đoàn 58. Ngày 10/2, bệnh nhân xuất hiện sốt, ho được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội là dương tính. (Ảnh minh họa) Bệnh nhi 3 tháng tuổi nhiễm COVID-19: Ngày 11/2/2020, Bộ Y tế công bố bé gái N.G.L - 3 tháng tuổi ở (sinh ngày 5/11/2019, quê ở xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) nhiễm COVID-19. Bé là bệnh nhân nhiễm COVID-19. Đến ngày 20/2, sau 9 ngày theo dõi, điều trị và chăm sóc, cách ly tại BV Nhi TW, bé gái 3 tháng tuổi nhiễm COVID-19 đã khỏi bệnh. >>> Xem thêm video: Bé gái 20 tháng tuổi mắc COVID-19. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

