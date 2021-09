“Nhiều chiến sĩ giúp dân cũng bị nhiễm bệnh, có cả hy sinh”

Tại họp báo Chính phủ chiều 6/9, PV đặt câu hỏi về việc Chính phủ đánh giá thế nào về chủ trương điều động Công an, Quân đội vào TP. HCM và một số tỉnh phía nam để hỗ trợ chống dịch?

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Bộ Quốc phòng) thông tin, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở TPHCM và các tỉnh phía nam, Bộ Quốc phòng đã điều động trên 120.000 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ để tăng cường hỗ trợ cho TPHCM và các tỉnh phía nam với quyết tâm cao nhất, trách nhiệm cao nhất cùng với cấp ủy, chính quyền, các lực lượng để tham gia phòng chống dịch.

"Đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình"

Bộ Quốc phòng đã t ổ chức 8 kho bảo quản vắc xin tại 7 quân khu và Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, đồng thời vận chuyển và phân phối khoảng 112 tấn vắc xin. T rong số trên 120.000 cán bộ chiến sĩ, dân quân tự vệ tham gia tăng cường hỗ trợ phòng chống dịch, có khoảng 29.000 cán bộ, chiến sĩ ở các đơn vị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức cho biết, nhiều cán bộ có người thân mất, vợ con nhiễm bệnh cũng không về được vì đang làm nhiệm vụ, nhiều y bác sĩ quân y có hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ, nhưng khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ cho Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương thì tiếp tục xung phong lên đường TPHCM và các tỉnh phía nam thực hiện nhiệm vụ. Không có ai nào kêu ca phàn nàn, thoái thác nhiệm vụ. Nhiều chiến sĩ giúp dân phòng chống dịch cũng bị nhiễm bệnh và có cả hy sinh.

Đối với nhiệm vụ tham gia phòng chống dịch COVID-19, BCĐ phòng chống dịch bệnh các cấp trong toàn quân cũng đã xây dựng các phương án cụ thể, kể cả phương án ở cấp độ cao hơn và sớm hơn, tham gia phòng chống dịch bệnh không chỉ ở địa bàn TPHCM, các tỉnh phía nam mà còn sẵn sàng triển khai ở các địa bàn khác trên cả nước nếu có tình huống dịch xảy ra.

Xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quân đội trong thời điểm hiện nay, chiều 6/9, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng đã họp triển khai một số nối dung tập trung trong thời gian tới.

Nhiều cán bộ, chiến sĩ công an 3 tháng không nghỉ ngơi

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an đánh giá thực tế sự hiện diện của lực lượng quân đội và công an tham gia chống dịch đã quá rõ ràng. Bởi dịch bệnh ở tình trạng cấp bách, các lực lượng tại chỗ đã cố gắng hết mức nhưng không đáp ứng được, nên Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã điều động lực lượng nhất định vào hỗ trợ người dân.

Theo tướng Xô, từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát, thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phòng chống dịch bệnh, công an các địa phương phía nam đã huy động tối đa quân số, lực lượng tham gia, với hơn 100.000 lượt cán bộ, chiến sĩ công an tham gia chống dịch trên tất cả các tuyến. Rất nhiều cán bộ, chiến sĩ, đơn vị 3 tháng nay không nghỉ ngơi, hầu như làm việc 24/24.

Bộ Công an đã điều động hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ và hơn 2.500 học viên các trường công an tham gia nhiệm vụ bảo đảm ANTT, hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch; hơn 600 cán bộ y tế của công an tham gia điều trị COVID-19 tại các bệnh viện ở trong TPHCM và bệnh viện dã chiến của công an. Sáng nay (6/9), hơn 900 cán bộ, chiến sĩ công an các lực lượng vào hỗ trợ cho 3 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An phòng chống dịch.

“Việc hiện diện của lực lượng công an trong đời sống xã hội chúng ta thấy hàng ngày, hàng giờ. Hiệu quả để nhân dân, cấp ủy, chính quyền đánh giá. Chúng tôi luôn nỗ lực hết sức mình, làm tất cả để ngăn chặn, phòng chống dịch bệnh và quan trọng nữa là bảo đảm ANTT cho cuộc sống của người dân, đặc biệt là sau khi dịch giảm đi, bởi vấn đề ANTT, an toàn xã hội là rất quan trọng. Việc triển khai lực lượng công an, quân đội vào phía nam trong đợt dịch này là rất cần thiết” - tướng Xô nói.