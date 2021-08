Hình ảnh ấn tượng nhất bộ đội “ship” nhu yếu phẩm tới nhà dân TP HCM

Từ 0h ngày 23/8, TP.HCM siết chặt giãn cách xã hội, thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố cách ly với khu phố, ấp cách ly với ấp... (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng) Để đảm bảo cho việc cách ly được diễn ra an toàn, thực hiện hiệu quả, khẩn trương, lực lượng quân đội, quân y từ khắp mọi miền đất nước đã vào TP.HCM để hỗ trợ người dân chống dịch COVID-19. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng) Từ 22/8, lực lượng quân đội đã được điều động đến hầu hết các địa phương ở TP.HCM. Những hình ảnh các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch tiếp tế cho người dân nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng) Các phần quà được trao tận nhà cho người dân. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng) Các chiến sĩ cùng lực lượng của phường đang khẩn trương vận chuyển lương thực, thực phẩm đến những người dân cần được hỗ trợ cấp thiết tại Phường 13, quận Bình Thạnh.(Ảnh: Pháp Luật TP HCM) Những thùng hàng cứu trợ đầu tiên do quân đội mang đến tặng hộ dân gặp khó khăn trên địa bàn Phường 27, quận Bình Thạnh. (Ảnh: Pháp Luật TP HCM) Quân đội đưa quà cứu trợ đến nhà người dân ở Phường 27, quận Bình Thạnh. (Ảnh: Pháp Luật TP HCM) Từng hộ dân được các chiến sĩ đến phát lương thực, thực phẩm tận nhà ở TP HCM. Khi đến từng nhà dân, lực lượng bộ đội vừa làm công tác tuyên truyền vận động, giám sát người dân thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà vừa đưa lương thực, thực phẩm, các gói thuốc điều trị... Sau khi phát lương thực, thực phẩm cho các hộ dân, các cán bộ, chiến sĩ được huy động trực chốt bảo vệ tại các khu, tổ dân cư và thường xuyên tuần tra, kiểm tra xử lý người dân ra khỏi nhà không có lý do. Những túi thực phẩm được đưa đến từng nhà dân trong hẻm nhỏ để hạn chế tối đa việc tiếp xúc và tập trung đông người trong đợt siết chặt giãn cách. (Ảnh: Tiền Phong) Nhiều người dân vui mừng và phấn khởi khi nhận được những phần hỗ trợ từ các cán bộ chiến sĩ. (Ảnh: Zing) Những phần rau xanh gồm bắp cải, củ cải, cải thảo, cà chua... được các chiến sĩ phân chia vào những chiếc túi nylon lớn trước khi đưa đến từng nhà dân. (Ảnh: Zing) >>>>> Xem thêm video: Người dân TP HCM trước thời điểm siết chặt giãn cách xã hội. Nguồn: VTV 1.

Từ 0h ngày 23/8, TP.HCM siết chặt giãn cách xã hội, thực hiện nghiêm quy định về giãn cách xã hội, ai ở đâu ở yên đó, nhà cách ly nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố cách ly với khu phố, ấp cách ly với ấp... (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng) Để đảm bảo cho việc cách ly được diễn ra an toàn, thực hiện hiệu quả, khẩn trương, lực lượng quân đội, quân y từ khắp mọi miền đất nước đã vào TP.HCM để hỗ trợ người dân chống dịch COVID-19. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng) Từ 22/8, lực lượng quân đội đã được điều động đến hầu hết các địa phương ở TP.HCM. Những hình ảnh các chiến sĩ tuyến đầu chống dịch tiếp tế cho người dân nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng) Các phần quà được trao tận nhà cho người dân. (Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng) Các chiến sĩ cùng lực lượng của phường đang khẩn trương vận chuyển lương thực, thực phẩm đến những người dân cần được hỗ trợ cấp thiết tại Phường 13, quận Bình Thạnh.(Ảnh: Pháp Luật TP HCM) Những thùng hàng cứu trợ đầu tiên do quân đội mang đến tặng hộ dân gặp khó khăn trên địa bàn Phường 27, quận Bình Thạnh. (Ảnh: Pháp Luật TP HCM) Quân đội đưa quà cứu trợ đến nhà người dân ở Phường 27, quận Bình Thạnh. (Ảnh: Pháp Luật TP HCM) Từng hộ dân được các chiến sĩ đến phát lương thực, thực phẩm tận nhà ở TP HCM. Khi đến từng nhà dân, lực lượng bộ đội vừa làm công tác tuyên truyền vận động, giám sát người dân thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà vừa đưa lương thực, thực phẩm, các gói thuốc điều trị... Sau khi phát lương thực, thực phẩm cho các hộ dân, các cán bộ, chiến sĩ được huy động trực chốt bảo vệ tại các khu, tổ dân cư và thường xuyên tuần tra, kiểm tra xử lý người dân ra khỏi nhà không có lý do. Những túi thực phẩm được đưa đến từng nhà dân trong hẻm nhỏ để hạn chế tối đa việc tiếp xúc và tập trung đông người trong đợt siết chặt giãn cách. (Ảnh: Tiền Phong) Nhiều người dân vui mừng và phấn khởi khi nhận được những phần hỗ trợ từ các cán bộ chiến sĩ. (Ảnh: Zing) Những phần rau xanh gồm bắp cải, củ cải, cải thảo, cà chua... được các chiến sĩ phân chia vào những chiếc túi nylon lớn trước khi đưa đến từng nhà dân. (Ảnh: Zing) >>>>> Xem thêm video: Người dân TP HCM trước thời điểm siết chặt giãn cách xã hội. Nguồn: VTV 1.