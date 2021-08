Bộ đội hỗ trợ tận nhà, người dân TP HCM an tâm chống dịch

Từ sáng 23/8, Tiểu đoàn 17 - Sư đoàn 5 (Quân khu 7) và Công an TP Thủ Đức đã có mặt tại các điểm tập trung thực phẩm để hỗ trợ phát gạo, rau, củ quả, như yếu phẩm… cho 500 hộ dân nghèo, người dân nhập cư ở trọ trên địa bàn Khu phố 4, phường Tam Bình, TP Thủ Đức. Được biết, ngày 22/8, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) cũng đã cử gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ xung phong ra tuyến đầu, tiến thẳng vào tâm dịch để giúp hỗ trợ nhân dân TP phòng, chống dịch. Gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 sẽ phân bổ về các địa phương thuộc các Quận 6, 12, Bình Tân và các huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè... để cùng địa phương hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch. Đơn vị đã chuẩn bị hàng nghìn kg rau, củ, quả các loại; hàng tấn thịt, cá; hơn 17 nghìn hộp thịt hộp; hàng trăm nghìn chai nước uống; tích cực chế tạo nhiều thiết bị chống giọt bắn, buồng khử khuẩn... để tham gia hỗ trợ kịp thời TP HCM phòng, chống dịch COVID-19. Lực lượng chức năng đã đến tận nhà dân để phát lương thực, thực phẩm. TP HCM sẽ không phát phiếu đi chợ cho người dân trong thời gian 15 ngày tới. Thay vào đó, lực lượng quân đội sẽ lập các đội công tác, phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… các cấp để chuyển gói an sinh, lương thực, thực phẩm đến tận từng nhà dân. Người dân đứng chờ tới lượt để được cấp lương thực, thực phẩm. Rất nhiều thực phẩm được lực lượng chức năng chuyển tới để cung cấp cho người dân. Hôm nay là ngày đầu tiên TP HCM áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn trong giãn cách xã hội "Mỗi tổ dân phố, khu phố, phường, xã, thị trấn, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài trong phòng chống dịch", "ai ở đâu, ở yên đó"... Cạnh đó, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để chống dịch (xét nghiệm, bóc tách F0, quản lý điều trị F0 tại nhà, tổ chức tiêm vắc xin…) hiệu quả. Bộ đội, cảnh sát và các đơn vị phòng, chống dịch tích cực hỗ trợ người dân chuyển nhu yếu phẩm. Thay vì việc người dân tụ tập tự phát, đông người để mua, gom nhu yếu phẩm như những ngày qua thì hiện giờ người có thể an tâm ở nhà chống dịch khi có sự hỗ trợ đến tận phường, xã, tổ dân phố... thậm chí là đến tận từng gia đình. Video: Người dân TP Hồ Chí Minh trước thời điểm siết chặt giãn cách xã hội. (Nguồn VTV24)

Từ sáng 23/8, Tiểu đoàn 17 - Sư đoàn 5 (Quân khu 7) và Công an TP Thủ Đức đã có mặt tại các điểm tập trung thực phẩm để hỗ trợ phát gạo, rau, củ quả, như yếu phẩm… cho 500 hộ dân nghèo, người dân nhập cư ở trọ trên địa bàn Khu phố 4, phường Tam Bình, TP Thủ Đức. Được biết, ngày 22/8, Sư đoàn 5 (Quân khu 7) cũng đã cử gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ xung phong ra tuyến đầu, tiến thẳng vào tâm dịch để giúp hỗ trợ nhân dân TP phòng, chống dịch. Gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 sẽ phân bổ về các địa phương thuộc các Quận 6, 12, Bình Tân và các huyện Bình Chánh, Cần Giờ, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè... để cùng địa phương hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch. Đơn vị đã chuẩn bị hàng nghìn kg rau, củ, quả các loại; hàng tấn thịt, cá; hơn 17 nghìn hộp thịt hộp; hàng trăm nghìn chai nước uống; tích cực chế tạo nhiều thiết bị chống giọt bắn, buồng khử khuẩn... để tham gia hỗ trợ kịp thời TP HCM phòng, chống dịch COVID-19. Lực lượng chức năng đã đến tận nhà dân để phát lương thực, thực phẩm. TP HCM sẽ không phát phiếu đi chợ cho người dân trong thời gian 15 ngày tới. Thay vào đó, lực lượng quân đội sẽ lập các đội công tác, phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên… các cấp để chuyển gói an sinh, lương thực, thực phẩm đến tận từng nhà dân. Người dân đứng chờ tới lượt để được cấp lương thực, thực phẩm. Rất nhiều thực phẩm được lực lượng chức năng chuyển tới để cung cấp cho người dân. Hôm nay là ngày đầu tiên TP HCM áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn trong giãn cách xã hội "Mỗi tổ dân phố, khu phố, phường, xã, thị trấn, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài trong phòng chống dịch", "ai ở đâu, ở yên đó"... Cạnh đó, thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để chống dịch (xét nghiệm, bóc tách F0, quản lý điều trị F0 tại nhà, tổ chức tiêm vắc xin…) hiệu quả. Bộ đội, cảnh sát và các đơn vị phòng, chống dịch tích cực hỗ trợ người dân chuyển nhu yếu phẩm. Thay vì việc người dân tụ tập tự phát, đông người để mua, gom nhu yếu phẩm như những ngày qua thì hiện giờ người có thể an tâm ở nhà chống dịch khi có sự hỗ trợ đến tận phường, xã, tổ dân phố... thậm chí là đến tận từng gia đình. Video: Người dân TP Hồ Chí Minh trước thời điểm siết chặt giãn cách xã hội. (Nguồn VTV24)