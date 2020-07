Nhân viên ngân hàng vỡ nợ 200 tỷ tại Gia Lai: Ngất xỉu khi khai báo

Liên quan đến tố cáo của nhiều người dân về việc cho nhân viên ngân BIDV chi nhánh Gia Lai là Lê Thị Thương (SN 1988) vay hơn 200 tỷ nhưng bà này tuyên bố vỡ nợ khiến nhiều người dân lo sợ, tìm đến nhà đòi nợ.

Nhà Lê Thị Thương luôn đóng kín cổng.

Sáng nay (1/7), UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Gia Lai và Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh thông tin và báo cáo kết quả trước ngày 7/7 để có hướng xử lý.

Theo thông tin, Lê Thị Thương lấy danh nghĩa là nhân viên ngân hàng vay tiền để đáo hạn khoản vay cho khách hàng. Thương trả lãi suất cho người vay với giá cao, khoảng 1.850.000 đồng/1 tỷ/ngày.



Vì tin lời cũng như biết vợ chồng Thương đều là nhân viên ngân hàng, có nhà cao cửa rộng nên nhiều người tin tưởng cho vay với số tiền lớn.

Trong số các khách cho Thương vay tiền nhiều nhất có bà C.N.D.H (trú phường Phù Đổng, TP Pleiku, nhân viên một ngân hàng trên địa bàn TP Pleiku) với số tiền lên tới 133,6 tỷ đồng.

Số tiền này, bà C.N.D.H vay của nhiều người là đồng nghiệp, người thân và bạn bè. Trong đó, có vợ của người đang công tác trong ngành quân đội.

Theo người này, sở dĩ vợ ông tin tưởng rồi cho bà C.N.D.H vay với số tiền lớn là vì cả hai đều làm ngân hàng, hiểu công việc của nhau và nhiều lần đã vay mượn tiền sau đó thanh toán sòng phẳng.

Với các khách hàng khác, Lê Thị Thương đưa cho họ cầm mấy cuốn sổ đỏ làm tin, trả tiền lãi đúng hạn. Tuy nhiên, tiền gốc thì không thấy trả, khi quá hạn nhiều ngày, tìm đến nhà không thấy, gọi điện máy không liên lạc được.

Nhiều người hàng xóm cho biết Lê Thị Thương từng hỏi vay của nhiều người trong xóm số tiền lớn để đáo hạn khoản vay cho khách hàng. Thương cũng thường khoe có người "chị nuôi" rất mạnh về tài chính, có thể cho vay vài tỉ trong thời gian ngắn.

Nhiều người thấy Thương hỏi vay tiền tỷ nhưng chỉ cần gọi điện là ít phút sau có tiền trong tài khoản nên rất tin tưởng.

Người dân đứng chờ chủ nợ Lê Thị Thương.

Theo tìm hiểu của phóng viên NLĐ, khi bị các chủ nợ đòi ráo riết, Lê Thị Thương có nói số tiền cho một người tên Thịnh vay để kinh doanh cà phê, bất động sản… rồi bị người này chiếm đoạt.

Ông Trần Văn Chương, Giám đốc Ngân hàng BIDV Chi nhánh Gia Lai xác nhận: Bà Lê Thị Thương là nhân viên thời vụ khoán gọn tại chi nhánh, công việc chính là hỗ trợ hành chính chứ không liên quan đến hoạt động tín dụng. Bà Thương làm việc theo hợp đồng thời vụ và đã có thâm niên làm việc 10 năm tại ngân hàng.

Việc may mượn tiền với lý do gì cũng là hoạt động của cá nhân, ngân hàng phối hợp cùng cơ quan chức năng để điều tra làm rõ.

Một lãnh đạo Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết Đội Công an Kinh tế, Công an TP Pleiku đang tiến hành xác minh thông tin bà Lê Thị Thương vay số tiền lớn rồi không còn khả năng chi trả.

Tuy nhiên, khi đến cơ quan công an làm việc thì vợ chồng bà Thương khai báo không đầy đủ rồi ngất xỉu và hẹn hôm khác lên khai, cung cấp đầy đủ hồ sơ hơn. Từ đó tới nay công an mời, triệu tập lên làm việc nhưng bà này không lên.

Bà Thương mới khai vay của 8 người với số tiền gần 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay số bị hại vẫn chưa đến cơ quan công an trình báo nên chưa có thống kê đầy đủ.