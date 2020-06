3 công nhân bị thương vong khi treo pano cổng huyện: “Thần chết” áp sát nhà dân

Liên quan vụ 3 công nhân thương vong khi căng treo pano tại cổng trụ sở huyện ủy Gia Lộc (tỉnh Hải Dương), hiện công an huyện Gia Lộc vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động trên. Tuy nhiên, một nguồn tin của Kiến Thức cho biết, ba công nhân gặp nạn khi căng treo pano là do bị điện phóng từ đường dây điện trần 35 Kv khi đưa pano có cọc sắt cắm cờ phướn lên không đảm bảo khoảng cách an toàn. Dù hiện nay, cơ quan chức năng vẫn đang xác minh làm rõ nguyên nhân và chưa kết luận, tuy nhiên, nguồn tin trên là có cơ sở khi tại hiện trường, ngay phía trên khu vực cổng Huyện ủy Gia Lộc nơi các công nhân thi công lắp đặt pano là đường dây điện cao áp 35 Kv chạy qua. Đáng chú ý, theo quy định tại điểm d, điều 9, Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực về an toàn điện nêu rõ, khoảng cách từ điểm thấp nhất của dây dẫn điện ở trạng thái võng cực đại đến mặt đất không nhỏ hơn quy định. Cụ thể, đối với điện áp 35Kv khoảng cách tối thiểu không dưới 14 mét nhưng thực tế đường điện 35Kv qua đường Lê Thanh Nghị không đủ cự ly theo quy định trên. Ông Trần Xuân Huấn khẳng định, cự ly khoảng cách của đường điện tại khu vực đường Lê Thanh Nghị vẫn đảm bảo theo quy chuẩn về hành lang an toàn lưới điện. “Đường dây điện 35Kv qua đường Lê Thanh Nghị vẫn đảm bảo an toàn theo quy định về khoảng cách an toàn phóng điện cũng như tiêu chuẩn vận hành theo quy định. Đồng thời, việc đơn vị thuê người treo pano không thông báo với đơn vị quản lý điện nên không có phương án đảm bảo an toàn theo quy định. Trao đổi với PV, ông Trần Xuân Huấn, Giám đốc Điện lực Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) cho biết, liên quan vụ 3 công nhân gặp nạn khi treo pano tại cổng Huyện ủy Gia Lộc, đường Lê Thanh Nghị (thị trấn Gia Lộc), các cơ quan chức năng đã có thông cáo báo chí thông tin ban đầu về vụ việc trên và hiện cũng chưa có thông tin để trao đổi với báo chí. Sau khi xảy ra sự việc 3 công nhân bị điện giật dẫn đến thương vong, nhiều hộ dân cũng phản ánh việc đường dây điện 34 Kv qua địa phận thị trấn Gia Lộc nằm sát nhà dân, không đảm bảo an toàn hành lang lưới điện. Thực tế, ghi nhận của PV, tại khu vực dân cư ven quốc lộ 37 qua thị trấn Gia Lộc, đường dây điện 35 Kv nằm sát nhà dân đúng như phản ánh. Đường dây 35 Kv nằm sát nhà dân. Nói về việc đường dây điện 35 Kv nằm sát nhà dân tại ven đường quốc lộ 37, đoạn qua thị trấn Gia Lộc không đảm bảo an toàn, ông Trần Xuân Huấn cho biết, hiện tại tại khu vực này có rất nhiều điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Điện lực Gia Lộc đã thông báo và hàng năm UBND huyện đã thông báo rất nhiều lần. Tuy nhiên, đó là tồn tại của lịch sử để lại. Theo ông Huấn, bất cập như phản ánh là đúng nhưng để giải quyết phải có lộ trình. “Các hộ dân đang xây dựng không được cấp phép, người ta tự ý xây dựng trong hành lang an toàn điện. Hiện Công ty Điện lực Hải Dương cũng có kế hoạch trình các cấp phê duyệt sẽ hạ ngầm đường dây điện, giải phóng hành lang. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, từ những năm 2004, tỉnh Hải Dương đã có chủ trương hạ ngầm đường điện ở thị trấn Gia Lộc. Thời điểm đó, ngoài việc di chuyển đường dây, còn có phương án làm hệ thống thoát nước cho thị trấn với tổng kinh phí khoảng 40 tỷ đồng. Thế nhưng do nguồn kinh phí quá lớn nên việc di chuyển đường dây không thực hiện được. Đến năm 2017, việc hạ ngầm đường dây điện 35 kV ở thị trấn Gia Lộc được khởi động trở lại, giao cho Tổng công ty Điện miền Bắc thực hiện. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được triển khai. Đường dây điện chỉ cách nóc nhà dân chưa đến 2 mét, không đảm bảo khoảng cách an toàn. Thâm chí đường dây điện chằng chịt ôm sát nhà dân. Người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm, đường điện 35 Kv vẫn là mối nguy hiểm thường trực... Đường điện quá gần nhà dân khiến họ vô cùng lo lắng. Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, vào 10h30 ngày 19/6, khi căng treo pano tại cổng trụ sở Huyện ủy ở số 52, đường Lê Thanh Nghị (thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), ba công nhân ngã từ trên cao xuống đất vì bỏng điện. Danh tính 3 công dân gồm Nguyễn Khắc Đạt (SN 1992, khu 2, thị trấn Gia Lộc), Hoàng Văn Tuyền (SN 1989, thôn Lương Nham, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) và Tăng Văn Tâm (SN 1988, thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, TP Hải Dương). Ngay khi xảy ra vụ việc thương vong vì bỏng điện, ba nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Hoàng Văn Tuyền và Tăng Văn Tâm tử vong. Nạn nhân Nguyễn Khắc Đạt hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Đại diện Công an huyện Gia Lộc cho biết, sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Gia Lộc đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tập trung điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc. Quá trình xác minh bước đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến thương vong cho 3 nạn nhân là do bỏng điện. Được biết, việc các công dân căng treo pano cổng Huyện ủy Gia Lộc là thực hiện công tác tuyên truyền trực quan phục vụ các nhiệm vụ chính trị của huyện trong thời gian sắp tới. Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện giao cho cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền triển khai thực hiện việc căng, treo pano dọc đường Lê Thanh Nghị (thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc), trong đó có trụ sở Huyện ủy Gia Lộc và các công dân trên được thuê để triển khai. Clip Chết oan vì điện giật, được bồi thường 1,3 tỷ đồng. Nguồn: VTC 1.

Liên quan vụ 3 công nhân thương vong khi căng treo pano tại cổng trụ sở huyện ủy Gia Lộc (tỉnh Hải Dương), hiện công an huyện Gia Lộc vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động trên. Tuy nhiên, một nguồn tin của Kiến Thức cho biết, ba công nhân gặp nạn khi căng treo pano là do bị điện phóng từ đường dây điện trần 35 Kv khi đưa pano có cọc sắt cắm cờ phướn lên không đảm bảo khoảng cách an toàn. Dù hiện nay, cơ quan chức năng vẫn đang xác minh làm rõ nguyên nhân và chưa kết luận, tuy nhiên, nguồn tin trên là có cơ sở khi tại hiện trường, ngay phía trên khu vực cổng Huyện ủy Gia Lộc nơi các công nhân thi công lắp đặt pano là đường dây điện cao áp 35 Kv chạy qua. Đáng chú ý, theo quy định tại điểm d, điều 9, Nghị định 14/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực về an toàn điện nêu rõ, khoảng cách từ điểm thấp nhất của dây dẫn điện ở trạng thái võng cực đại đến mặt đất không nhỏ hơn quy định. Cụ thể, đối với điện áp 35Kv khoảng cách tối thiểu không dưới 14 mét nhưng thực tế đường điện 35Kv qua đường Lê Thanh Nghị không đủ cự ly theo quy định trên. Ông Trần Xuân Huấn khẳng định, cự ly khoảng cách của đường điện tại khu vực đường Lê Thanh Nghị vẫn đảm bảo theo quy chuẩn về hành lang an toàn lưới điện. “Đường dây điện 35Kv qua đường Lê Thanh Nghị vẫn đảm bảo an toàn theo quy định về khoảng cách an toàn phóng điện cũng như tiêu chuẩn vận hành theo quy định. Đồng thời, việc đơn vị thuê người treo pano không thông báo với đơn vị quản lý điện nên không có phương án đảm bảo an toàn theo quy định. Trao đổi với PV, ông Trần Xuân Huấn, Giám đốc Điện lực Gia Lộc (tỉnh Hải Dương) cho biết, liên quan vụ 3 công nhân gặp nạn khi treo pano tại cổng Huyện ủy Gia Lộc, đường Lê Thanh Nghị (thị trấn Gia Lộc), các cơ quan chức năng đã có thông cáo báo chí thông tin ban đầu về vụ việc trên và hiện cũng chưa có thông tin để trao đổi với báo chí. Sau khi xảy ra sự việc 3 công nhân bị điện giật dẫn đến thương vong, nhiều hộ dân cũng phản ánh việc đường dây điện 34 Kv qua địa phận thị trấn Gia Lộc nằm sát nhà dân, không đảm bảo an toàn hành lang lưới điện. Thực tế, ghi nhận của PV, tại khu vực dân cư ven quốc lộ 37 qua thị trấn Gia Lộc, đường dây điện 35 Kv nằm sát nhà dân đúng như phản ánh. Đường dây 35 Kv nằm sát nhà dân. Nói về việc đường dây điện 35 Kv nằm sát nhà dân tại ven đường quốc lộ 37, đoạn qua thị trấn Gia Lộc không đảm bảo an toàn, ông Trần Xuân Huấn cho biết, hiện tại tại khu vực này có rất nhiều điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện. Điện lực Gia Lộc đã thông báo và hàng năm UBND huyện đã thông báo rất nhiều lần. Tuy nhiên, đó là tồn tại của lịch sử để lại. Theo ông Huấn, bất cập như phản ánh là đúng nhưng để giải quyết phải có lộ trình. “Các hộ dân đang xây dựng không được cấp phép, người ta tự ý xây dựng trong hành lang an toàn điện. Hiện Công ty Điện lực Hải Dương cũng có kế hoạch trình các cấp phê duyệt sẽ hạ ngầm đường dây điện, giải phóng hành lang. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, từ những năm 2004, tỉnh Hải Dương đã có chủ trương hạ ngầm đường điện ở thị trấn Gia Lộc. Thời điểm đó, ngoài việc di chuyển đường dây, còn có phương án làm hệ thống thoát nước cho thị trấn với tổng kinh phí khoảng 40 tỷ đồng. Thế nhưng do nguồn kinh phí quá lớn nên việc di chuyển đường dây không thực hiện được. Đến năm 2017, việc hạ ngầm đường dây điện 35 kV ở thị trấn Gia Lộc được khởi động trở lại, giao cho Tổng công ty Điện miền Bắc thực hiện. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa được triển khai. Đường dây điện chỉ cách nóc nhà dân chưa đến 2 mét, không đảm bảo khoảng cách an toàn. Thâm chí đường dây điện chằng chịt ôm sát nhà dân. Người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm, đường điện 35 Kv vẫn là mối nguy hiểm thường trực... Đường điện quá gần nhà dân khiến họ vô cùng lo lắng. Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, vào 10h30 ngày 19/6, khi căng treo pano tại cổng trụ sở Huyện ủy ở số 52, đường Lê Thanh Nghị (thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), ba công nhân ngã từ trên cao xuống đất vì bỏng điện. Danh tính 3 công dân gồm Nguyễn Khắc Đạt (SN 1992, khu 2, thị trấn Gia Lộc), Hoàng Văn Tuyền (SN 1989, thôn Lương Nham, xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) và Tăng Văn Tâm (SN 1988, thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên, TP Hải Dương). Ngay khi xảy ra vụ việc thương vong vì bỏng điện , ba nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, anh Hoàng Văn Tuyền và Tăng Văn Tâm tử vong. Nạn nhân Nguyễn Khắc Đạt hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Đại diện Công an huyện Gia Lộc cho biết, sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Gia Lộc đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Gia Lộc và các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tập trung điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân xảy ra sự việc. Quá trình xác minh bước đầu xác định, nguyên nhân dẫn đến thương vong cho 3 nạn nhân là do bỏng điện. Được biết, việc các công dân căng treo pano cổng Huyện ủy Gia Lộc là thực hiện công tác tuyên truyền trực quan phục vụ các nhiệm vụ chính trị của huyện trong thời gian sắp tới. Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện giao cho cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền triển khai thực hiện việc căng, treo pano dọc đường Lê Thanh Nghị (thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc), trong đó có trụ sở Huyện ủy Gia Lộc và các công dân trên được thuê để triển khai. Clip Chết oan vì điện giật, được bồi thường 1,3 tỷ đồng. Nguồn: VTC 1.