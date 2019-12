(Kiến Thức) - Công an tỉnh Phú Thọ vừa tạm giữ hình sự 3 nhân viên ngân hàng để điều tra về hành vi bán thông tin của 50 công ty. Vậy, Nhân viên ngân hàng BIDV bán thông tin cho tội phạm lừa đảo doanh nghiệp thế nào?

Ngày 10/12, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, liên quan vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Nguyễn Lê Thanh Tú (SN 1985, ở TP HCM) cầm đầu lừa chiếm hơn 10 tỷ đồng của nhiều doanh nghiệp, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh này vừa tạm giữ hình sự hàng loạt nhân viên ngân hàng để mở rộng điều tra vụ án.

Theo đó, cơ quan chức năng tạm giữ hình sự Đoàn Lê Trí Viễn (27 tuổi, cán bộ ngân hàng BIDV chi nhánh Trường Sơn, quận Gò Vấp, TP HCM) để làm rõ vụ chiếm đoạt tài sản. Hai đồng phạm của Viễn cũng bị tạm giữ, gồm Lê Thái Nhân (25 tuổi, nhân viên BIDV chi nhánh Trường Sơn) và Nguyễn Thái Thịnh (25 tuổi, cán bộ ngân hàng Sacombank chi nhánh Gò Vấp)."