Nhân viên giao hàng chiếm đoạt tiền tỷ: Bất ngờ “kẽ hở” đối chiếu công nợ

Ngày 22/12, Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở của Nguyễn Hồng Đức (33 tuổi, trú xã Hoà Phong, huyện Hoà Vang, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Tham ô tài sản”.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 1/2021 đến tháng 4/2022, Nguyễn Hồng Đức lợi dụng nhiệm vụ được giao là nhân viên giao hàng – thu tiền của Công ty Cổ phần dược – thiết bị y tế Đà Nẵng, đã chiếm đoạt tiền hàng của các quầy thuốc, nhà thuốc trên địa bàn quận Cẩm Lệ và huyện Hòa Vang với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hồng Đức. (Ảnh: CA)

Thủ đoạn của Đức là không kê khai đủ số tiền thu được từ khách hàng vào trong bảng kê khai của Công ty và chỉ nộp về Công ty số tiền theo bảng kê, còn lại bỏ ngoài và hợp thức hóa chứng từ để chiếm đoạt.

Hàng quý, đến kỳ đối chiếu công nợ với khách hàng, lợi dụng nhiệm vụ được giao, Đức tự mình hoặc nhờ người khác ký vào biên bản đối chiếu công nợ của công ty với khách hàng, sau đó nộp về cho bộ phận kế toán để theo dõi, thống kê.

Với thủ đoạn này, Đức đã chiếm đoạt hơn 1,38 tỷ đồng và sử dụng tiền của khách hàng trả sau để nộp bù cho số tiền mình đã chiếm đoạt của khách hàng trả trước đó nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, Đức mang đi đầu tư vào ứng dụng mua bán bất động sản ảo trên mạng và tiêu xài cá nhân.

Vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng điều tra mở rộng.