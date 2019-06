Đột nhập đại bản doanh “sang-xịn-mịn” của đội tuyển Việt Nam tại King's Cup 2019

Từ ngày 5-8/6, Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo sẽ tham dự King's Cup 2019. Đây là lần đầu tiên sau 13 năm, "Rồng vàng" trở lại Thái Lan tham dự giải đấu giao hữu hạng A FIFA này. Theo kế hoạch, HLV Park Hang-seo và 23 cầu thủ đội tuyển Việt Nam sẽ đến Buriram để chuẩn bị cho trận gặp Thái Lan diễn ra lúc 19h45 ngày 5/6. Tại Buriram, ĐTQG Việt Nam sẽ đặt đại bản doanh tại khách sạn Modena by Fraser. Modena by Fraser là khách sạn 4 sao hiện đại với đầy đủ tiện nghi như bể bơi, nhà hàng, spa, bar hay trung thể thể hình. Lý do Modena by Fraser được BHL ĐTQG Việt Nam chọn là bởi khách sạn này nằm cách SVĐ Chang Arena (nơi diễn ra King's Cup 2019) chỉ 400m, rất thuận lợi để thầy trò HLV Park tập luyện và thi đấu. Quang cảnh khách sạn Modena by Fraser buổi đêm. Tiện nghi trong khách sạn Modena by Fraser đều đạt tiêu chuẩn để các cầu thủ đội tuyển Việt Nam thư giãn và nghỉ ngơi trong những ngày tại Thái Lan. Không gian rộng, hiện đại của Modena by Fraser mang đến cảm giác thoải mái. Không gian xanh được tối ưu hóa tại khách sạnModena by Fraser.

