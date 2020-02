Nhan sắc "nghiêng nước, nghiêng thành" của những cô gái vừa lên đường nhập ngũ

Tỉnh Hậu Giang đã phát lệnh gọi nhập ngũ hơn 1.000 tân bình trong đó có 3 nữ tân binh. Đó là 3 cô gái Nguyễn Minh Thư (24 tuổi, xã Phú An, thị trấn Một Ngàn, huyện Châu Thành A), Trần Hồng Lê (23 tuổi, ngụ huyện Vị Thủy) và Lê Thị Anh Thư (23 tuổi, ở Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp). (Ảnh: Vietnamnet). Minh Thư chia sẻ: "Đây là ước mơ lớn nhất đời tôi. Trước đây tôi cũng rất muốn thi vào trường quân đội nhưng bản thân không đủ tự tin. Qua thời gian học tập, tôi nhận thấy ước mơ ấy vẫn luôn cháy bỏng trong lòng nên đã quyết định đi ứng tuyển và vô cùng hạnh phúc khi được trúng tuyển". Được biết, Minh Thư có hai bằng đại học (ngoại ngữ và luật, Đại học Cần Thơ) nhưng Minh Thư vẫn tự nguyện viết đơn đăng kí nghĩa vụ quân sự. Còn đối với Anh Thư cô cũng cho hay: “Từ lúc học cấp 2, tôi đã ao ước khoác lên mình chiếc áo quân nhân, vì muốn nối tiếp truyền thống gia đình. Chính vì vậy, nghe tin địa phương đợt tuyển quân năm 2020 có chỉ tiêu nữ, tôi tình nguyện viết đơn đăng ký tham gia và trúng tuyển”. Anh Thư sinh ra trong gia đình có truyền thống quân đội. Sau khi tốt nghiệp ngành điều dưỡng của Trường CĐ Y tế Cần Thơ, Anh Thư thi đậu và được bố trí công tác tại Trung tâm Y tế thị xã Ngã Bảy (nay là TP Ngã Bảy), vào đầu năm 2019. (Ảnh: Vietnamnet) Trần Hồng Lê hiện đang làm việc cho 1 nhà thuốc ở Hậu Giang. Cách đây 2 năm, Hồng Lê tốt nghiệp cao đẳng ngành Dược của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang. Đang có việc làm và thu nhập ổn định, song Hồng Lê vẫn viết đơn tự nguyện đăng ký nghĩa vụ quân sự. Năm 2020, các quận, huyện tại TP HCM đã tổ chức lễ trao lệnh gọi nhập ngũ cho 3.990 công dân, trong đó lệnh chính thức là 3.804, dự bị là 186. Công dân tham gia nghĩa vụ quân sự là 3.800 người, công an nghĩa vụ là 659 người. Các công dân tại điểm giao quân này sẽ vào các đơn vị Vùng 4 Hải quân, Bộ tham mưu Quân đoàn 4, tiểu đoàn vệ binh 180 Quân khu 7, Trường quân sự Quân khu 7, công an thành phố. Đặc biệt, có 6 công dân nữ sẽ nhập ngũ vào Trường Quân sự Quân khu 7 đóng trên địa bàn thành phố. Cô gái trẻ Nguyễn Thị Thủy Tiên (24 tuổi, quận Gò Vấp) chia sẻ: "Tôi thích môi trường quân đội vì tính kỷ luật, kỷ cương và khi vào đây tôi hy vọng sẽ học được tính kiên trì, kỷ luật. Trước khi quyết định ứng tuyển nhập ngũ tôi đã tham khảo và học hỏi từ những người đi trước. Khi quyết định đi lính, may mắn là gia đình cũng ủng hộ nên tôi càng quyết tâm hơn". (Ảnh: Kênh 14). Các công dân nữ này viết đơn tình nguyện nhập ngũ tại trường Quân sự Quân khu 7. Cùng với trên 1.000 nam thanh niên ưu tú, Nguyễn Trúc Sơn (xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) và Trần Thị Thanh Thủy (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) cũng tham gia nhập ngũ. Trúc Sơn vừa tốt nghiệp Trường ĐH Kiểm sát Hà Nội năm 2019, cô gái 24 tuổi, đã làm đơn xin tham gia nhập nghĩa vụ quân sự tự nguyện năm 2020. Trúc Sơn cũng chính là một trong hai nữ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt 1 năm 2020 tại tỉnh Lâm Đồng. (Ảnh: CAND). “Từ nay, bộ quân phục em mặc trên người sẽ luôn nhắc nhở em ghi nhớ, đứng trong quân ngũ phải nỗ lực hết mình mà học tập, huấn luyện để phụng sự tổ quốc...”, Nguyễn Trúc Sơn chia sẻ. (Ảnh: CAND). Trần Thị Thanh Thủy đã tốt nghiệp Trường ĐH Đà Lạt với chuyên ngành Cử nhân Quản trị du lịch. Trước ngày nhập ngũ, Thủy vẫn đang làm việc trong lĩnh vực dịch vụ du lịch tại TP Đà Lạt. (Ảnh: CAND). Không giống như Nguyễn Trúc Sơn, “bóng hồng” Trần Thị Thanh Thuỷ có nét rụt rè hơn. Gác lại những dự định còn dang dở, Thanh Thủy mạnh dạn làm đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự tự nguyện để được cống hiến sức trẻ đối với tổ quốc. Đây cũng có lẽ là những giọt nước mắt cuối cùng tiễn biệt sự yếu đuối. (Ảnh: CAND). Trong số 1.300 thanh niên lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc tại Thừa Thiên - Huế, có một bóng hồng tình nguyện lên đường tòng quân. Cô gái tên Trần Thị Chung (xã Xuân Lộc, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế). Chung là thiếu nữ duy nhất, có mặt trong 184 thanh niên của huyện Phú Lộc lên đường nhập ngũ. Cùng với 19 thanh niên ưu tú của huyện Phú Lộc, cô gái Trần Thị Chung được giao quân vào lực lượng nghĩa vụ của Công an nhân dân. (Ảnh: Thanh Niên). Xem thêm video: Nữ công dân duy nhất trúng tuyển nghĩa vụ quân sự 2020 tại Đắk Lắk. Nguồn: VTV 24.

