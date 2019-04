Nhân chứng vụ cô gái bị đâm nhiều nhát kể chi tiết lạ

"Ai mà lại gần thì tôi đâm chết"



Liên quan đến vụ án cô gái bị đâm nhiều nhát nghiêm trọng xảy ra sáng 1/4 ở Ninh Bình, ngay khi vụ việc xảy ra thì đã có nhiều người quay clip và đăng lên mạng xã hội. Theo hình ảnh ghi lại, nạn nhân ra khỏi ô tô bỏ chạy bị nam thanh niên đuổi theo quật ngã, ngồi lên người đâm nhiều nhát vào ngực.

Ngày 2/4, PV đã có mặt tại hiện trường gặp nhân chứng để tìm hiểu về vụ việc. Khu vực xảy ra vụ án mạng nằm trên một con đường khá ít nhà dân và người qua lại. Bà L. có nhà gần hiện trường cho biết bà đã quan sát toàn bộ vụ việc.

"Chiếc xe đỗ một lúc thì thấy cô gái chạy ra kêu cứu. Cô gái leo lên chiếc xe máy do một người đàn ông đỗ gần đó, tuy nhiên bị nam thanh niên đuổi kịp kéo ngã. Sau khi đâm người đàn ông đi xe máy một nhát, nam thanh niên quay lại quật ngã cô gái và đâm liên tục nhiều nhát.

Thấy vậy tôi đã hô hoán, khi nhiều người có mặt, nam thanh niên giơ kéo lên và hô "Ai mà lại gần thì tôi đâm chết" sau đó nằm lên cô gái và khóc. Một lúc sau thì anh ta tự đâm kéo vào cổ", bà L. kể lại.

Hiện trường vụ án. Cơ quan công an xác định nạn nhân tử vong là Trần Thị Thu H. (SN 1994, trú tại xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Hung thủ là Phạm Văn Nghị (SN 1988, cùng trú tại xã).



Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết: "Bệnh nhân Phạm Văn Nghị sau khi nhập viện đã được tiến hành cấp cứu vì mất máu quá nhiều. Sau gần 1 ngày hôn mê sâu, sáng 2/4 bệnh nhân đã tỉnh táo và có thể giao tiếp được. Bệnh viện đã chuyển bệnh nhân từ khoa cấp cứu sang khoa ngoại tổng hợp để điều trị. Cơ quan CSĐT Công an TP. Ninh Bình đã tiến hành lấy lời khai của đối tượng để hoàn thiện hồ sơ vụ án".

Nghị được bố trí nằm một phòng riêng ở tầng 4 của bệnh viện, luôn có sự giám sát của 2 cán bộ an ninh. Sau thời gian làm việc vào buổi sáng, chiều nay đối tượng tỏ ra mệt mỏi và nằm im.

Vì sao CSGT ở đó không can thiệp?

Thời điểm xảy ra vụ việc, ở hiện trường có rất nhiều người chứng kiến, có cả người mặc cảnh phục cảnh sát giao thông. Tuy nhiên người nhà nạn nhân cho rằng những người chứng kiến đều không có hành động nào can thiệp để giải cứu nạn nhân hoặc ngăn cản hung thủ.

Trao đổi với PV, bố của nạn nhân đau lòng nói: "Công an được trang bị súng, dùi cui để làm gì mà lại đứng nhìn con gái tôi bị đâm liên tiếp đến tử vong trong khi anh ta chỉ đứng gọi điện thoại. Giá anh ta và những người có mặt thời điểm đó can thiệp thì con gái tôi còn có cơ hội. Những chuyện xảy ra khó có thể thay đổi, con gái tôi đã mất rồi, nhưng tôi mong công an trách nhiệm hơn, để không còn xảy ra tình trạng như thế này nữa".

Cũng có mặt trong đám tang của nạn nhân, ông ngoại H. bức xúc nói: "Tôi đã lưu clip làm bằng chứng và sẽ có đơn lên cơ quan chức năng yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm người cảnh sát giao thông này".

Mặc dù không ai biết người mặc cảnh phục xuất hiên trong clip là ai, từ đâu đến, tuy nhiên cách hiện trường khoảng 600m có một bốt công an giao thông, đó là bốt giao thông duy nhất cạnh hiện trường. Chiều nay 2/4, PV đã đến bốt công an này để hỏi, tuy nhiên cán bộ trực bốt cho biết hôm qua là ca trực của người khác, anh không biết sự việc xảy ra.

PV cũng đã liên hệ với ông Đinh Văn Thứ, Chủ tịch UBND TP.Ninh Bình, ông Thứ cho biết: "Công an tỉnh Ninh Bình đang xác minh, làm rõ hành vi một cán bộ CSGT chứng kiến sự việc nhưng không can ngăn. Nếu đúng có việc cán bộ này thiếu trách nhiệm như vậy thì sẽ xử lý nghiêm".