Phó hiệu trưởng mầm non kinh doanh ngoài nợ tiền tỷ người dân?

(Kiến Thức) -Phó Hiệu trưởng trường mầm non ở Thái Bình nhận đặt cọc từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng của nhiều hộ dân để giao họ làm tranh đá quý. Tuy nhiên, mới đây, do bị đối tác lừa nên Phó hiệu trưởng không còn khả năng trả nợ các hộ dân.

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân xã Nam Hà và xã Phương Công (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) lo lắng bởi họ đã đặt cọc tiền từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó hiệu trưởng Trường Mầm non xã Nam Hà để nhận tranh đá quý về làm công tại nhà. Tuy nhiên, tháng 11/2018, khi người dân giao tranh đã hoàn thiện cho bà Hường thì không được tất toán tiền công, trả tiền đặt cọc. Đến tháng 12/2018, bà Hường đến Công an huyện Tiền Hải trình báo là bị một số người giao hàng khác lừa nên hiện tại không có khả năng trả nợ cho người dân.



Một cán bộ thuộc đội Điều tra tổng hợp, Công an huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình cho PV biết, công an huyện đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc một Phó Hiệu trưởng trường mầm non vỡ nợ theo trình báo của nhiều cá nhân có liên quan.

Trường mầm nn Nam Hà nơi bà Hường làm Phó Hiệu trưởng.

Theo đó, từ tháng 3/2019, nhiều người dân sinh sống ở xã Nam Hà và xã Phương Công, huyện Tiền Hải và các địa phương lân cận đã đến UBND tỉnh Thái Bình, Công an huyện Tiền Hải trình báo về việc bà Nguyễn Thị Thu Hường – Phó Hiệu trưởng trường mầm non xã Nam Hà, huyện Tiền Hải nhận tiền đặt cọc hàng tỷ đồng làm tranh của các hộ dân nhưng chưa thanh toán lại cho họ.

Liên quan đến sự việc trên, ông Lê Đình Phúc – Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tiền Hải cho hay, phòng GD&ĐT đã nhận được báo cáo sự việc của bà Hường.

Trong báo cáo của bà Hường thể hiện nội dung, bà Hường có nhận làm đầu mối làm tranh đính đá cho một số công ty, nhưng chỉ giao dịch trên mạng và qua email mà không rõ địa chỉ cụ thể. Cho đến khoảng cuối năm 2018 thì bà Hường không liên lạc được với những công ty này nữa và hiện còn tồn đọng khoảng 400 bức tranh đính đá. 13 hộ dân đã đưa tiền đặt cọc cho bà Hường tổng số 1.922.600.000đ và hiện vẫn chưa lấy được tiền. Số tiền đặt cọc của các hộ dân từ 40 triệu đồng đến gần 400 triệu đồng.

Đến ngày 27/3, UBND huyện Tiền Hải đã giao cho phòng Nội vụ chủ trì, cùng ban Tổ chức Huyện ủy, phòng Giáo dục đến trường mầm non Nam Hà, nơi bà Hường công tác để làm việc. Các cơ quan thống nhất chờ kết luận của Công an huyện Tiền Hải để có hướng giải quyết cụ thể.

“Trong quá trình công tác tại trường mầm non Nam Hà từ trước đến nay, bà Hường vẫn làm tốt công việc của mình. Việc bà Hường có làm ăn bên ngoài thì cũng ngoài giờ hành chính. Hiện bà Hường vẫn làm việc bình thường tại trường trong khi chờ kế quả xác minh, điều tra”, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Tiền Hải cho biết.

Các cơ quan chức năng đã vào cuộc để điều tra, làm rõ sự việc trên.