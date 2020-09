Nguyên nhân vụ nhóm xe ôm Grab chém nhau kinh hoàng trước cổng viện E

Trước đó, chiều 23/9, trên mạng xã hội Facebook xuất hiệp một video ngắn ghi lại cảnh hai tài xế xe ôm công nghệ cầm dao hỗn chiến kinh hoàng trong sân Bệnh viện E Hà Nội thuộc phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Đáng chú ý, cuộc hỗn chiến diễn ra ngay cả khi có lực lượng công an đang có mặt tại hiện trường.

Sau khi được đăng tải, clip đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng vì tính chất liều lĩnh, bất chấp sự có mặt của Công an để hỗn chiến với nhau của các tài xế. Sau khi xảy ra vụ việc, Công an phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy cho biết, đơn vị đang phối hợp với Công an quận Cầu Giấy triệu tập những người có liên quan tới vụ hỗn chiến bằng dao trong sân Bệnh viện E.