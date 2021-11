Nguyên nhân sát thủ bắn Giám đốc trong quán cà phê ở Nghệ An

Chiều 20/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã bắt được đối tượng Đậu Đức Thuận (sinh năm 1984, trú tại phường Hưng Bình, thành phố Vinh) –kẻ nổ súng bắn người trong quán cà phê số 1, đường Đinh Công Tráng, thuộc khối 2, phường Quang Trung, TP.Vinh vào sáng cùng ngày.



Đối tượng Đậu Đức Thuận bị lực Công an đã bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực gần đường Mai Hắc Đế, phường Quán Bàu, thành phố Vinh sau hơn 2 giờ gây án.

Đối tượng Đậu Đức Thuận và tang vật

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, xác minh ban đầu cho thấy, nguyên nhân vụ việc do mẫu thuẫn trong chuyện tình cảm nên Đậu Đức thuận đã gây ra hành vi phạm tội nêu trên.

Vào khoảng 8h50 ngày 20/11, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân về việc tại quán cà phê số 1 đường Đinh Công Tráng, thuộc khối 2, phường Quang Trung, thành phố Vinh xảy ra vụ việc 1 nam thanh niên sử dụng súng bắn người , gây thương tích cho anh N.Đ.T (sinh năm 1973, trú tại thành phố Vinh) bị gãy xương cánh tay trái.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Vinh và các đơn vị nghiệp vụ liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tập trung điều tra, làm rõ vụ việc, truy bắt đối tượng gây án.

Hình ảnh thời điểm xảy ra vụ việc.

Tiến hành truy xét nhanh, Cơ quan Công an đã xác định được đối tượng sử dụng súng bắn anh T. là Đậu Đức Thuận và bắt giữ đối tượng này.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Đậu Đức Thuận để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

