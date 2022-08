Người Việt trốn khỏi Casino Campuchia: Từ mơ ước đổi đời…thành nạn nhân “buôn người”!

Khởi tố 2 đối tượng, xác định 4 đường dây mua bán người:

Tối ngày 18/8, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang phối hợp cùng Đồn Biên Phòng Cửa khẩu Long Bình đã đưa 40 người nhập cảnh trái phép vào Trung tâm Giáo dục cộng đồng xã Đa Phước, huyện An Phú để giúp họ ổn định tinh thần, sức khỏe. 40 người này được xác định là từ Casino Rich World ( Campuchia), bơi qua sông Bình Di để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Từng xuất cảnh trái phép sang Campuchia, nhóm này làm việc tại các Casino. Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi, thậm chí không được trả lương nên những nạn nhân này đã bất chấp nguy hiểm chạy khỏi sòng bạc nhảy xuống sông Bình Di trốn về Việt Nam.

Liên quan vụ việc trên, chiều ngày 22/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với 2 bị can: Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1980) và Lê Văn Danh (sinh năm 1988) cùng trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra về hành vi “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Lệ cùng Danh đưa trót lọt 6 người xuất cảnh trái phép sang Campuchia trước đó, được trả công 100.000đ/khách. Hai đối tượng cũng thừa nhận đã từng đưa trót lọt nhiều lần, mỗi lần nhiều đối tượng xuất cảnh trái phép qua Campuchia với mục đích làm việc tại Casino.

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết đến nay công an đã xác định được bốn đường dây mua bán người. “Chúng tôi đã báo cáo Cục cảnh sát hình sự, Bộ Công an để phối hợp với công an các tỉnh thành có đường dây mua bán người để tiếp nhận tin báo, xử lý dứt điểm các đường dây mua bán người”- Đại tá Nơi nói.