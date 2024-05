Người tung tin giả “Đà Lạt có biến” sẽ bị xử lý thế nào?

Mới đây, Công an tỉnh Lâm Đồng khẳng định các thông tin trên không gian mạng như “ Đà Lạt xảy ra biến lớn”, “Đà Lạt xảy ra vấn đề, cấm người dân ra đường”, “Đà Lạt xảy ra bạo động, bắn súng...” đều sai sự thật, vi phạm pháp luật. Những thông tin này gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.



Cơ quan công an đã triệu tập một số cá nhân có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên. Những người này đều thừa nhận hành vi sai phạm và khai nhận đọc được các thông tin trong các hội, nhóm trên mạng rồi đăng tải mạng xã hội cá nhân mà không kiểm chứng, sau đó đăng tải.

Công an Đà Lạt làm việc với những người đăng tải thông tin sai sự thật.

Theo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lâm Đồng, hành vi đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật, gây hoang mang dư luận có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo Điểm a, Điểm d, Khoản 1, Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.

Hoặc có thể xử lý hình sự theo Điều 288 Bộ luật Hình sự 2015 về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”, với khung hình phạt cao nhất là phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 – 7 năm.

Thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, ngay tối 30/4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an huyện Đức Trọng triệu tập, làm việc với chủ tài khoản Facebook “Th.M” có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận.

Cụ thể, chiều ngày 30/4, tài khoản “Th.M” đăng tải công khai trên trang Facebook cá nhân bài viết có nội dung: “có biến tại BigC, 5 người cầm súng bị bắt, tất cả các trung tâm thương mại, dịch vụ, chợ, kinh doanh giải trí phải đóng cửa ngay lập tức!”.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, thông tin nêu trên hoàn toàn sai sự thật, ảnh hưởng đến uy tín, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, gây hoang mang dư luận tại địa phương.

Công an triệu tập bà N.Th vì đăng tin sai sự thật

Cơ quan công an xác định, tài khoản “Th.M” do N.Th (SN 1998, trú tại xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng ) là người quản lý, sử dụng.

Làm việc với cơ quan công an, Th. trình bày, do bản thân đọc được các thông tin trên trong các hội, nhóm trên không gian mạng, tuy nhiên không kiểm chứng tính chính xác của thông tin trước khi đăng tải lên trang Facebook cá nhân.

Bà N.Th đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, tự nguyện gỡ bỏ bài viết, đồng thời cam kết không tái phạm. Hiện nay, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm trường hợp N.Th theo quy định pháp luật.

Ngày 1/5, Công an TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, ngày 30/4, đơn vị này cũng đã triệu tập 3 người đăng tải thông tin sai sự thật rằng "Đà Lạt xảy ra biến lớn". Những thông tin này đã gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế - xã hội của Đà Lạt trong cao điểm du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5, khiến người dân và du khách hoang mang lo lắng.

Trong đó, T.A (trú tại phường 8, TP Đà Lạt) đưa ra thông tin trên trang mạng xã hội của mình là có phản động ở đường Trúc Lâm Yên Tử; K.A (phường 6, TP Đà Lạt) đưa thông tin “Biến Đà Lạt XXX, anh em không nên đến chỗ đông người nhé”. Còn V.T (phường 9, TP Đà Lạt) đăng tải thông tin rằng “Có một nhóm người có thể sẽ bạo động ở Đà Lạt bằng bom xăng, do đó mọi người nên ở nhà không tới nơi công cộng tập trung đông người”.

Qua làm việc, những người này khai nhận do bản thân đọc được các thông tin trong các hội, nhóm trên mạng rồi đăng tải mạng xã hội cá nhân mà không kiểm chứng, có người còn suy đoán và sau đó đăng tải. Sau quá trình làm việc, cả 3 đã thừa nhận hành vi sai phạm, cam kết không tái phạm.

Đáng chú ý, Công an TP Đà Lạt cũng phát hiện nhiều trang thông tin điện tử đã đưa ra nhiều thông tin phản ánh không đúng bản chất sự việc. Cơ quan công an này khuyến cáo không đăng tải chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng liên quan tới vụ việc, trường hợp nào vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thông tin sai sự thật lan truyền trên không gian mạng

Cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành điều tra, xác minh các trường hợp khác có hành vi đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật “ Đà Lạt xảy ra biến lớn”, “Đà Lạt xảy ra vấn đề, cấm người dân ra đường”, “Đà Lạt xảy ra bạo động, bắn súng...”, kể cả các trường hợp phát tán, truyền đưa trong các hội, nhóm kín trên không gian mạng, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

