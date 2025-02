Người phụ nữ ôm con khóc cầu cứu ở TP HCM nói gì?

Trước đó, ngày 10/2 trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người phụ nữ khóc lóc kể về việc bị móc túi mất 9,5 triệu đồng khi đưa con trai từ Đắk Lắk xuống TP HCM khám bệnh tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Sau khi được đăng tải, đoạn clip đã ngay lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều người còn bày tỏ sự thương cảm và xin số tài khoản của người phụ nữ để chuyển tiền giúp đỡ. Người phụ nữ này đã công khai số tài khoản cá nhân và nhận được sự hỗ trợ tài chính từ cộng đồng mạng.

Tuy nhiên, sau đó trên Facebook xuất hiện nhiều thông tin cho rằng người phụ nữ này dàn cảnh để lợi dụng lòng thương của người khác nhằm trục lợi cá nhân, đồng thời khuyến cáo người dân cần tỉnh táo, không nên chuyển khoản.

Người phụ nữ vừa khóc vừa kể lại câu chuyện bị kẻ gian móc túi lấy hết tiền khi đưa con xuống TPHCM khám bệnh (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước sự việc trên, công an phường Bến Nghé (quận 1, TP HCM) đã vào cuộc xác minh vụ việc.

Qua tìm hiểu, được biết, người phụ nữ trong clip là bà H.T.X. (38 tuổi, trú tại xã Ea Ô, huyện Ea Kar, Đắk Lắk).

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bà X. thừa nhận con trai 16 tháng tuổi của bà ốm yếu, chậm phát triển nên tối 9/2 bà đưa con xuống Bệnh viện Nhi Đồng 2 khám bệnh.

Sáng 10/2, khi đứng trước cổng bệnh viện, bà bị hai người dàn cảnh móc túi lấy hết 9,5 triệu đồng. Sau khi mất tiền, bà chỉ biết khóc và kể lại sự việc cho một người bạn. Người bạn này khuyên bà quay clip đăng lên mạng xã hội để nhận sự giúp đỡ. Nhờ đó, bà đã nhận được sự hỗ trợ từ cộng đồng mạng, đủ tiền để đưa con vào khám bệnh và trở về Đắk Lắk.

Bà X. cho biết thêm, bà đã xóa bài đăng sau khi nhận được hơn 27 triệu đồng, số tiền lớn hơn nhiều so với chi phí khám bệnh cho con. Bà cảm ơn lòng tốt của mọi người và khẳng định không có ý định lừa đảo.

Trước những cáo buộc lừa đảo, bà X. thừa nhận từng vỡ nợ do làm ăn thua lỗ cách đây 3 năm, nhưng khẳng định không lợi dụng con trai để trục lợi. Bà X. nói sẵn sàng hợp tác với cơ quan chức năng để làm rõ sự việc.

Theo thông tin từ Công an xã Ea Ô xác nhận, Công an phường Bến Nghé đã liên hệ với công an xã để phối hợp xác minh thông tin về bà H.T.X..

Bà X. tạm trú trên địa bàn xã khoảng 2 năm nay, thuê một căn nhà ở đối diện chợ của xã để sinh sống. Vừa qua, bà X. có đến trụ sở công an làm căn cước công dân và bế theo con nhỏ bị đau ốm, còi cọc đi cùng nên phía công an xã tạo điều kiện làm căn cước công dân nhanh cho người này.

"Bà X. đưa con xuống TPHCM khám bệnh là thông tin đúng sự thật, còn việc người này có bị móc túi mất tiền hay không, các cơ quan công an đang xác minh", đại diện Công an xã Ea Ô nói thêm.