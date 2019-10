Người phụ nữ ở Hội An đòi đánh khách Tây bị đình chỉ buôn bán 15 ngày

(Kiến Thức) - Liên quan tới vụ việc người phụ nữ ở Hội An đòi đánh khách Tây, cơ quan chức năng cho biết, đã ra quyết định đình chỉ hoạt động buôn bán 15 ngày đối với người phụ nữ này.

Theo đó, sáng 24/10, trả lời PV VTC News về việc người phụ nữ ở Hội An đòi đánh khách Tây, ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND phường Minh An (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) cho biết, trong hôm nay, phường mời bà Nguyễn Thị Gió (tên thường gọi là Mỹ, 60 tuổi) đến trụ sở để thông báo quyết định đình chỉ hoạt động buôn bán 15 ngày đối với tiểu thương này.

Ông Trung cho biết thêm: “Công an phường và các cơ quan chức năng của thành phố đang vào cuộc làm rõ hành vi đòi đánh khách Tây của bà Gió. Trước mắt, trong thời gian chờ kết quả điều tra, bà Gió sẽ bị tạm đình chỉ buôn bán nửa tháng, bắt đầu từ ngày 24/10”.