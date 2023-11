Người phụ nữ náo loạn trụ sở xã: Nếu tâm thần, xử lý thế nào?

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của chị Lê Thị Thảo có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Căn cứ vào khả năng nhận thức điều khiển hành vi và hậu quả xảy ra, cơ quan chức năng sẽ xem xét xử lý theo quy định của pháp luật.



Kết quả xác minh ban đầu của cơ quan chức năng cho thấy, chị Thảo có dấu hiệu tâm thần không ổn định, hậu quả thiệt hại về tài sản cũng không lớn, hoạt động của cơ quan nhà nước không bị gián đoạn nên hành vi chưa được xác định là nguy hiểm cho xã hội, chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Hình ảnh vụ việc được chia sẻ lên mạng xã hội.

Nếu hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, thiệt hại về tài sản từ 2.000.000 đồng trở lên hoặc hành vi gây rối trật tự công cộng mà hậu quả đến mức được xác định là ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, người thực hiện hành vi có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Khi đó mới xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng hoặc tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trường hợp hậu quả chưa nghiêm trọng, người thực hiện hành vi bị hạn chế khả năng nhận thức điều khiển hành vi, cơ quan chức năng có thể giao cho gia đình giám sát, giáo dục là phù hợp, thể hiện sự nhân văn, nhân đạo.

Theo quy định của pháp luật, tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội, do người có năng lực trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm đến khách thể pháp luật hình sự bảo vệ. Trong vụ việc này hậu quả chưa được xác định là nguy hiểm cho xã hội nên cơ quan công an không khởi tố vụ án hình sự là có cơ sở.

Nếu hành vi có dấu hiệu tội phạm và nghi ngờ mắc bệnh làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc mất khả năng nhận thức, cơ quan chức năng có thể tiến hành trưng cầu giám định tâm thần với người phụ nữ để xác định năng lực hành vi dân sự. Nếu người phụ nữ có tâm lý bất ổn, việc giao cho gia đình quản lý giám sát và có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 8h15 ngày 25/11, Công an xã An Đồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) đã tiếp nhận, giải quyết đơn trình báo của chị Lê Thị Thảo (sinh năm 1997, trú tại Song Nga, Hà Bắc, Hà Trung, Thanh Hóa) về việc bị 2 người trong Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe (ở thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương) chửi bới, lăng mạ.

Đến 14h15 cùng ngày, chị Lê Thị Thảo điều khiển xe ô tô BKS 36A-522.93 vào trụ sở UBND xã An Đồng, huyện An Dương. Tại đây, chị Thảo đứng giữa sân chửi bới, đạp đổ một số xe mô tô, ném gạch đá ra sân, làm 2 xe mô tô bị hư hỏng nhẹ, sau đó dùng điện thoại quay video.

Đáng chú ý, quá trình làm việc với cơ quan Công an, Lê Thị Thảo có biểu hiện thần kinh không ổn định. Công an huyện An Dương đã bàn giao Lê Thị Thảo cho gia đình quản lý, tiếp tục giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Theo video chia sẻ trên mạng xã hội, người phụ nữ ăn mặc lịch sự, đi xe ô tô màu trắng vào trụ sở UBND xã An Đồng. Tại đây, khi thấy một người đi qua, người phụ nữ này liên tục chửi bới và có những lời lẽ thô tục. Không những thế, người phụ nữ này còn đạp đổ hàng loạt xe máy đang dựng tại sân UBND xã và có những lời lẽ thách thức lực lượng chức năng.

