Công an Hải Phòng thông tin vụ người phụ nữ gây náo loạn ở trụ sở xã

Chiều 26/11, Công an TP Hải Phòng cho biết, khoảng 8h15 ngày 25/11, Công an xã An Đồng, huyện An Dương đã tiếp nhận, giải quyết đơn trình báo của chị Lê Thị Thảo (SN 1997, trú tại Song Nga, Hà Bắc, Hà Trung, Thanh Hóa) về việc bị 2 người trong Câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe (ở thôn Vĩnh Khê, xã An Đồng, huyện An Dương) chửi bới, lăng mạ.

Hình ảnh người phụ nữ chửi bới, đạp đổ xe trụ sở xã An Đồng được người dân ghi lại.

Đến 14h15 cùng ngày, chị Lê Thị Thảo, điều khiển xe ô tô BKS 36A-522.93 vào trụ sở UBND xã An Đồng, huyện An Dương. Tại đây, Thảo đứng giữa sân chửi bới, đạp đổ một số xe mô tô, ném gạch đá ra sân, dùng điện thoại quay video, làm 2 xe mô tô bị hư hỏng nhẹ.

Hàng loạt xe máy dựng ở trụ sở UBND xã An Đồng bị Thảo đạp đổ

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, Lê Thị Thảo có biểu hiện thần kinh không ổn định. Công an huyện An Dương đã bàn giao Lê Thị Thảo cho gia đình quản lý, tiếp tục giải quyết vụ việc theo quy định.