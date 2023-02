Người phụ nữ cầm dao đe dọa người dân ở chung cư Le Grand Jardin

Ngày 6/2, mạng xã hội lan truyền bài đăng của cư dân chung cư Le Grand Jardin Sài Đồng (phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội) phản ánh việc bị một người hàng xóm, nghi có vấn đề về tâm thần, thường xuyên chửi bới, đe dọa.

Người phụ nữ cầm dao đi dọc hành lang chung cư, đe dọa người dân.

Theo nội dung bài đăng, đầu năm 2022, người phụ nữ tên P.T.H.Y. chuyển về sống tại một căn hộ ở tầng 9, tòa nhà L3, chung cư Le Grand Jardin Sài Đồng. Khi đó, những cư dân ở các căn xung quanh thường xuyên thấy những biểu hiện lạ của chị Y. như la hét, khóc lóc ở hành lang, chửi bới hàng xóm, nghi ngờ những người xung quanh hãm hại.

Tháng 11/2022, từ hình ảnh camera giám sát, họ phát hiện chị Y. cầm 2 con dao đi dọc hành lang. Sau khi vào nhà, chị Y. ném dao từ trong ra ngoài khu vực đi lại chung. Gần đây nhất, người phụ nữ này còn cầm dao chửi bới, đe dọa hàng xóm.

Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã nắm được thông tin và xác minh vụ việc. Bước đầu, cơ quan công an xác định người phụ nữ nói trên hiện đang chăm sóc mẹ già bị tai biến nặng, nằm một chỗ, bố của chị Y. đã qua đời từ năm 2015.

Người phụ nữ này có biểu hiện bất thường về tâm lý. Cơ quan công an đang xác minh thông tin về người thân của chị Y. để liên hệ, bàn giao người mẹ và có biện pháp đưa người phụ nữ này đi khám bệnh.

Trước mắt, Công an quận Long Biên đã chỉ đạo Công an phường Phúc Đồng tổ chức họp bàn với tổ dân phố và Ban quản lý chung cư để cắt cử người túc trực ở hành lang, đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế tiếp xúc với chị Y. để bảo vệ an toàn của bản thân.

