Hà Nội: Đăng kiểm viên tập trung cao độ, TTĐK gồng mình phục vụ người dân

Ghi nhận của PV tại Trung tâm đăng kiểm 2925D (Trần Vỹ, Mai Dịch, Cầu Giấy) vào những ngày đầu tháng 02/2023. So với thời điểm trước Tết nguyên Đán, lượng xe đổ về trung tâm để đăng kiểm không còn "nóng" như trước. Các xe đến đăng kiểm được nhân viên hướng dẫn ngay từ phía ngoài nên không có cảnh ồn ào, náo loạn mà xếp hàng rất quy củ, gọn gàng. Để tránh phải xếp hàng chờ đợi, nhiều tài xế đến làm thủ tục từ sáng. Ông Nguyễn Khánh Hưng, Trưởng Trung tâm 2925D cho biết, do TTĐK 2925D mới chính thức hoạt động từ tháng 9/2022 nên lượng xe đến đăng kiểm so với các trung tâm khác chưa nhiều. Tuy vậy, do thời điểm cuối năm 2022, nhiều TTĐK bị đình chỉ để kiểm tra nên lượng xe cũng tăng vọt. Song so với các trung tâm khác thì con số vẫn còn khiêm tốn do trung tâm mới hoạt động, nhiều người dân còn chưa biết đến. Cũng theo ông Hưng, mỗi ngày tại đây thực hiện kiểm định cho khoảng 150 phương tiện, chủ yếu là xe ô tô con. Muốn tăng số lượng cũng không được vì nhân lực có hạn. Hơn nữa, Đăng kiểm viên luôn phải tập trung cao độ để kiểm tra nhanh chóng nhưng phải đảm bảo quy trình và cẩn thận. Từ trước Tết, cán bộ công nhân viên TTĐK luôn tăng ca, làm thêm giờ để phục vụ người dân.

Là đơn vị trực thuộc Nhà nước, trung tâm luôn quán triệt cán bộ công nhân viên thực hiện đúng, nghiêm túc các quy định pháp luật, quy định ngành đặc biệt là quy trình kiểm định. Mọi hoạt động tại trung tâm đều có camera giám sát. Quy trình kiểm định cũng được niêm yết công khai để người dân tham khảo, cùng giám sát. Biểu giá dịch vụ được niêm yết công khai tại khu vực làm hồ sơ. Một xe vận tải, dịch vụ trong quy trình kiểm tra khí thải. Các đăng kiểm viên làm việc tập trung, cật lực để vừa đảm bảo đúng quy trình nhưng cũng nhanh nhất có thể để người dân không phải chờ đợi quá lâu, ùn ứ. Các đăng kiểm viên tập trung cao độ, tăng ca để phục vụ nhu cầu người dân. Từ 10h hằng ngày trở đi là thời điểm phương tiện đến đăng kiểm đông nhất. Người dân đến đăng kiểm nên tham khảo trước thông tin, khắc phục các lỗi trước khi đến TTĐK để tránh phải đưa xe đi khắc phục lỗi dẫn đến mất thời gian. Theo chỉ đạo của Sở GTVT Hà Nội, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tiếp tục khắc phục khó khăn, nâng cao tinh thần phục vụ người dân, doanh nghiệp; chủ động bố trí hợp lý nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu kiểm định xe, nâng cao năng suất và phải bảo đảm chất lượng kiểm định an toàn phương tiện theo quy định.

