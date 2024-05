Người phụ nữ bán nước chết bất thường tố kẻ sát nhân máu lạnh

Theo hồ sơ vụ án, sáng sớm 11/6/2023, Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo về việc người nhà phát hiện chị N. (SN 1980, trú tại Văn Lâm, Hưng Yên) tử vong trong căn lán bán nước ven đường. Khi tiếp cận hiện trường, công an xác định chị N. đã chết sau bữa cơm tối khoảng 4-6 giờ. Bên trong quán nước nhiều đồ đạc, vật dụng nằm lộn xộn. Chị N. tử vong trên tấm phản, phía dưới gầm một loạt chai nước đổ, vỡ. Có vẻ đã xảy ra một cuộc vật lộn khiến mọi thứ trong quán trở nên xáo trộn. (Nơi xảy ra vụ án) Khi khám nghiệm tử thi, công an phát hiện cơ thể nạn nhân có nhiều vết bầm, xước do tác động ngoại lực. Các điều tra viên nhận định chị N. đã bị sát hại. Theo tìm hiểu, chị N. mở quán nước này đã lâu, đây là nơi ban đêm rất vắng vẻ, ít người qua lại. Theo người nhà nạn nhân, chị N. thường ngủ lại quán, thi thoảng mới về nhà. Em của nạn nhân cho biết, vào tối 10/6, khi mang cơm ra lán, họ thấy chị N. rất bình thường, không có dấu hiệu gì lạ. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Tại hiện trường, công an tìm thấy một mẩu kim loại màu vàng, một bên tai nạn nhân N. bị thương, có vết máu. Xác minh nhanh, người thân chị N. cho hay, nạn nhân trước đây có mua một dây chuyền, một đôi bông tai bằng vàng. Dây chuyền, chị N. đã gửi ở nhà, còn đôi bông tai thì vẫn thường xuyên đeo. Như vậy, mẩu kim loại màu vàng mà công an thu được chính là một phần của chiếc bông tai nạn nhân hay đeo. Qua kiểm tra, công an xác định đôi bông tai đã biến mất, điện thoại của chị N. cũng không còn. Những dữ kiện ấy có thể cho thấy, đây là vụ án có dấu hiệu giết người nhằm cướp tài sản. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Hàng chục đối tượng được rà soát thế nhưng kết quả thu về chẳng mấy khả quan. Vụ án được xác định xảy ra vào rạng sáng 11/6, thời điểm đó xung quanh khu vực hiện trường rất vắng vẻ, hầu như không có người qua lại. Địa bàn huyện Văn Lâm nói chung và xã Việt Hồng nói riêng là nơi tập trung khá nhiều lao động từ các tỉnh đổ về làm ăn, thuê trọ. Điều này cũng tạo ra thách thức trong công tác rà soát bởi khối lượng công việc rất lớn. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Theo đánh giá của các điều tra viên, đây là vụ án khó, nghi phạm nhiều khả năng không quen biết với nạn nhân. Việc gây án diễn ra nhanh, các dấu vết để lại mờ nhạt. Qua công tác nghiệp vụ, công an biết vào thời điểm trước, trong và sau khi chị N. bị sát hại, cướp tài sản, tại gần lán bán nước có xuất hiện một thanh niên lạ mặt. Rất nhanh chóng, Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ danh tính của người này. Đó là một đối tượng ở tỉnh khác đến, có "thâm niên" nghiện ma túy và sống lang thang, không có chỗ ở cố định. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Sau khi chị N. được phát hiện tử vong, thanh niên này cũng biến mất. Các tổ trinh sát đã tỏa đi khắp nơi để thu thập thông tin. Sau cùng các anh cũng xác định được đối tượng đó là Nông Văn Nhàn (SN 1990, trú tại Tân Lang, Phù Yên, Sơn La). Tại nhà đối tượng ở Sơn La, công an được biết Nhàn có tiền sử nghiện ma túy, từng đi cai 2 lần ở địa phương. Tuy nhiên, sau khi trở về, đối tượng này dường như luôn "ngựa quen đường cũ".(Ảnh minh họa, nguồn internet) Nhiều nguồn thông tin cho thấy, đối tượng đã rời khỏi Văn Lâm, trên đường đi Nhàn thường xuyên thay đổi phương tiện, quần áo mặc bên ngoài để xóa dấu vết. Công an nắm được, Nhàn đã di chuyển về Hà Nam. Tại một cửa hàng trang sức, Nhàn đã bán một đôi bông tai. Các trinh sát xác định đây là đồ trang sức mà chị N. bị cướp. Bán vàng xong, Nhàn ra đường bắt xe buýt và tiếp tục di chuyển về Thường Tín (Hà Nội). Vòng vây khép chặt, Nhàn không có cơ hội trốn thoát, gã ngoan ngoãn tra vay vào còng số 8. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Trước các điều tra viên, Nhàn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do không có công ăn việc làm ổn định và nghiện ma túy nên Nhàn lúc nào cũng trong tình trạng túng tiền. Rạng sáng 11/6/2023, Nhàn đi lang thang khắp các cung đường ở xã Việt Hồng (Văn Lâm, Hưng Yên). Mục đích của đối tượng là tìm xem nhà nào sơ hở sẽ đột nhập trộm cắp tài sản, lấy tiền thỏa mãn cơn nghiện. Khi đi qua lán bán nước của chị N. ở ven QL5, Nhàn rẽ vào. Thoạt nhìn, gã thanh niên phát hiện trên người chị này có đồ trang sức đắt tiền. Trong đầu gã nảy sinh ý định cướp tài sản. Nhàn giả vờ mua một chai nước rồi lợi dụng lúc chị N. sơ hở, mất cảnh giác, Nhàn lao vào khống chế, hành hung. Quá trình gây án, chị N. chống trả quyết liệt nên nhiều đồ đạc trong quán bị xô đổ, lộn xộn. Thấy chị N đã chết, Nhàn lấy đi đôi bông tai bằng vàng, 1 điện thoại di động và số tiền 2 triệu đồng rồi bỏ đi. Lo sợ bị phát hiện, Nhàn đi bộ ra đường, gã thay đổi nhiều phương tiện khác nhau nhằm xóa dấu vết. Để "chắc ăn", Nhàn về tận Hà Nam bán đôi bông tai rồi đi xe buýt ngược lên Thường Tín (Hà Nội). Với tội ác đặc biệt nghiêm trọng, Nhàn đã bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố với các hành vi "Giết người và cướp tài sản". Rồi đây, gã trai vướng vào ma túy sẽ phải trả giá bằng bản án thích đáng mà pháp luật dành cho. >>> Xem thêm video: Bất ngờ chân dung nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội.

