Xe tải va chạm xe đầu kéo đang đỗ trên QL5, một người tử vong

Cách đây ít ngày, tại khu vực QL 5 đoạn qua địa phận phường Ái Quốc (TP Hải Dương) đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Cụ thể, vào 8h30 ngày 14/7, tại km 59+700, QL5 (địa bàn phường Ái Quốc, TP Hải Dương) một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khác đã xảy ra khi xe ô tô 15A 069.44 do ông Trần Thế Chuyền (SN 1958, trú tại An Đồng, An Dương, TP Hải Phòng) điều khiển va chạm với xe mô tô BKS 34B2-142.55 do chị Đỗ Thị Lức (SN 1990, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) điều khiển và xe mô tô 16K4-1259 do ông Nguyễn Thanh Tuân (trú tại Tam Kỳ, huyện Kim Thành, Hải Dương điều khiển. Hậu quả khiến chị Đỗ Thị Lức tử vong tại chỗ do biển báo văng vào và ông Tuân bị thương.