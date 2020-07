Người mẫu, Hoa hậu bán dâm chục nghìn USD: Lộ diện "trùm" điều hành

Ngày 12/7, Cục Cảnh sát hình sự (C02), Bộ Công an phối hợp với lực lượng Công an TP HCM và Công an quận 1 bất ngờ ập vào khách sạn 4 sao trên đường Tôn Đức Thắng (quận 1), bắt quả tang 3 người mẫu bán dâm cho 3 đại gia giá từ 20.000-30.000 USD. Đáng chú ý, trong 3 người mẫu bán dâm cho khách trên, 1 người từng là Hoa hậu người Việt tại nước ngoài.



Từ lời khai của các người mẫu, công an bắt khẩn cấp "tú ông" Lục Triều Vỹ (27 tuổi, quê Đà Nẵng) - người chuyên cung cấp gái mại dâm hạng sang, trong đó có người mẫu và diễn viên cho các đại gia tại 1 căn hộ ở quận 7.

Lục Triệu Vỹ được biết đến là người mẫu kiêm diễn viên một vài lần xuất hiện trong MV ca nhạc bên cạnh ca sĩ nổi tiếng, đồng thời là người mẫu nội y cho nhiều thương hiệu thời trang. Tuy nhiên, sau vụ việc trên, nhiều người bất ngờ với việc Vỹ là “tú ông” trong đường dây mại dâm chục nghìn USD. Dư luận đặt câu hỏi, với hành vi trên, Lục Triều Vỹ cùng các người mẫu bán dâm sẽ bị xử ra sao?

Trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, câu chuyện người mẫu, hoa hậu bán dâm ở Việt Nam gây nhức nhối suốt thời gian qua và không biết đến bao giờ mới kết thúc.

Trước khi xảy ra vụ việc này, rất nhiều vụ việc được phát hiện, xử lý trong đường dây bán dâm giá cao có rất nhiều người mẫu, hoa hậu, Á hậu tham gia, nhiều người đã bị xử phạt hành chính, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn biến phức tạp.

Nói về đường dây mại dâm trên, luật sư Cường cho rằng, với giá bán dâm lên đến 30.000 USD có lẽ là số tiền rất lớn so với thu nhập bình thường của các chân dài này nên những cô gái này đã bị gục ngã bởi vật chất. Cũng có thể do thói ăn chơi, đua đòi xa hoa khiến những người này không đủ tiền chi trả cho chi phí sinh hoạt hằng ngày dẫn đến nhu cầu bán dâm..

Tuy nhiên, dù bất cứ nguyên nhân gì, hành vi mua dâm, bán dâm, môi giới mại dâm cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Với đối tượng môi giới mại dâm, sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, còn đối với người mua dâm và bán dâm sẽ bị xử phạt hành chính. Thậm chí, gái bán dâm có thể bị đưa vào trung tâm giáo dục, phục hồi nhân phẩm.

Theo quy định của bộ luật hình sự thì hành vi dẫn dắt, lôi kéo, dụ dỗ người mua dâm đến với người bán dâm để hưởng lợi ích vật chất thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội môi giới mại dâm theo điều 328, Bộ luật Hình sự 2015.

Cụ thể, theo quy định tại điều 328, đối tượng môi giới mại dâm trong trường hợp này có thể sẽ phải đối mặt với mức hình phạt từ 3 năm đến 7 năm tù nếu hành vi được xác định là phạm tội hai lần trở lên hoặc có tổ chức hoặc đối với hai người trở lên... Trường hợp hành vi thu lợi bất chính từ 500.000.000 đồng trở lên thì sẽ phải đối mặt với khung hình phạt từ 7 năm đến 15 năm tù.

Lục Triều Vỹ được biết đến là người mẫu kiêm diễn viên, nay lại được biết đến là "tú ông" đường dây mại dâm chục nghìn USD.

Đối với hành vi mua dâm, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt có thể đến 10.000.000 đồng theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình.

Cụ thể, Điều 22. Hành vi mua dâm quy định: “1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi mua dâm. 2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng trong trường hợp mua dâm nhiều người cùng một lúc. 3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lôi kéo hoặc ép buộc người khác cùng mua dâm.".

Đối với các gái bán dâm thì cũng sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điều 23, Nghị định 167/ 2013/NĐ-CP. Cụ thể, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với hành vi bán dâm; Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng trong trường hợp bán dâm cho nhiều người cùng một lúc.

Ngoài ra, theo Pháp lệnh phòng chống mại dâm cũng quy định về xử lý đối với người bán dâm nêu rõ: Người bán dâm, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh. Người bán dâm biết mình bị nhiễm HIV mà cố ý lây truyền bệnh cho người khác thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Luật sư Đặng Văn Cường.

Luật sư Cường cho rằng, có lẽ mức phạt tối đa 500.000 đồng với hành vi bán dâm không thấm tháp vào đâu so với số tiền mỗi lần bán dâm 30.000 USD, có lẽ cũng vì vấn đề bất cập này nên nhiều người đẹp đã không ngần ngại bán dâm, bất chấp dư luận, bất chấp đạo đức xã hội. Bởi vậy nếu chưa thừa nhận mại dâm là một nghề, chưa thương mại hóa lĩnh vực này thì cũng cần phải nâng cao mức chế tài đồng thời kết hợp tuyên truyền, giáo dục nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật để những người đẹp không trở thành những món hàng, dễ dàng hủy hoại thành danh, nhân phẩm của mình.

Theo luật sư Cường, thời gian gần đây phát hiện không ít người mẫu, Hoa hậu, Á hậu bán dâm. Điều này cho thấy việc tổ chức các cuộc thi hoa hậu, tuyển chọn tuyển dụng người mẫu hiện nay còn nhiều bất cập. Nhiều người đẹp có nhan sắc nhưng không đủ phẩm chất đạo đức để trở thành người của công chúng, không đủ phẩm chất để trở thành biểu trưng của cái đẹp. Không ít những nghi vấn về hối lộ tình dục, mua giải bằng việc bán thân cũng đã xuất hiện trong thời gian qua. Bởi vậy, vấn đề quản lý đối với các cuộc thi, đưa ra những quy định, quy chuẩn, tiêu chí rõ ràng, đồng thời bồi dưỡng, giáo dục để nâng cao nhận thức, ý thức của những người đẹp là cần thiết, để họ xứng đáng với cái đẹp vốn có, không vì nhu cầu lợi ích bản thân mà đánh mất hình ảnh, sa đà vào những tệ nạn xã hội.

