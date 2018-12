Hoa hậu Việt - Gian nan và cạm bẫy: Nhan sắc giá bao nhiêu?

Làm hoa hậu thì phải giữ hình ảnh, nhưng hình ảnh hoa hậu chính là điều kiện để chạm đến đích danh vọng, tiền bạc. Không ít đại gia sẵn sàng bỏ hàng ngàn USD để được vui vẻ bên các cô gái là diễn viên, người đẹp đạt danh hiệu trong các cuộc thi nhan sắc.

Có danh hiệu sẽ có chào mời

Cách đây không lâu, hoa hậu Diễm Hương (Hoa hậu Thế giới người Việt 2010) đăng tải trên trang cá nhân đoạn hội thoại với một phụ nữ công khai ngã giá việc đi khách. Người này không ngại ngần giới thiệu vị khách làm tại một đơn vị hành chính ở TP HCM. Ngay sau đó, hoa hậu sinh năm 1990 đã trả lời lại rất lịch sự và nhẹ nhàng: "Chào bạn. Bạn kiếm người khác nhé".

Tuy nhiên, người này vẫn tiếp tục nhắn tin gạ gẫm Diễm Hương đồng thời đưa ra mức giá là 40.000 USD trong vòng 2 giờ cho buổi gặp và yêu cầu cô giữ kín chuyện này. Quá tức giận vì bị làm phiền, Diễm Hương thẳng thắn đáp trả: "Chị không thiếu tiền em nhé". Bức xúc vì bị gạ gẫm, Diễm Hương đăng tải đoạn hội thoại giữa cô và người phụ nữ này lên trang cá nhân kèm lời nhắn: "Sáng sớm nhé, chị không muốn nói chị có điều kiện. Nhưng em cứ ép chị nói ra. 400 triệu USD chị còn không cần đó. Chị nổi tiếng là bất cần tiền mà em".

Hai người đẹp trong đường dây bán dâm bị điều tra vào tháng 9/2018

Trước khi có chuyện này, Diễm Hương cũng là cái tên thu hút truyền thông và công chúng vì cuộc tình với đại gia Trường Chinh. Sau một cuộc tình không mấy tốt đẹp, cô cũng yên bề gia thất với người mới và có lẽ cũng nhận ra chân lý "tiền không phải tất cả".

Các cuộc thi hoa hậu luôn được xem là những sự kiện thu hút sự chú ý của công chúng. Bên cạnh sự hoành tráng, xa hoa là những mảng tối mà chỉ có người trong cuộc mới tỏ. Đã có không ít những thí sinh tiết lộ bị quấy rối thậm chí cưỡng bức.

Á hậu của cuộc thi Hoa hậu nhan sắc Việt toàn cầu 2017 T.M.L từng có một thời gian chia sẻ về những cám dỗ ban đầu khi quyết định dấn thân vào showbiz với danh hiệu Á hậu mà cô có được. Đó chính là những lời gạ tình đến từ những vị đại gia và thậm chí là lời "gạ tình đổi việc". Hoa hậu Việt Nam Thu Thủy cho biết câu chuyện người đẹp, đặc biệt là người đẹp có danh hiệu, bị gạ tình là chuyện không mới. Và là người trong cuộc, là đối tượng, là trung tâm của câu chuyện, mỗi người đẹp sẽ có ứng xử khác nhau, tùy vào bản lĩnh của mình.

Kiếm tiền trên thân xác

Thông tin đường dây bán dâm có các Á hậu, người mẫu, MC nổi tiếng bị phanh phui vào đầu tháng 9-2018, trong đó có Á hậu T.D đi khách với giá 7.000 USD/lượt vẫn còn khiến công chúng dè bỉu. Ngoài Á hậu T.D và người dẫn chương trình C.V, cái tên tiếp theo bị phanh phui trong đường dây bán dâm giá "khủng nhất" Việt Nam là T.M.L - Á hậu cuộc thi Hoa hậu Sắc đẹp Việt toàn cầu 2017.

Theo thông tin được công bố, T.M.L là người đẹp đoạt giải Á hậu trong cuộc thi nhan sắc diễn ra tại Đài Loan hồi năm 2017. Cô được đánh giá là người đẹp có học vấn khá khi tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng. Hiện tại, T.M.L đang hoạt động người mẫu tại TP HCM. Tại cơ quan điều tra, T.M.L khai báo cô nhiều lần bán dâm cho đại gia để lấy tiền trang trải sinh hoạt. Mức giá bán dâm của T.M.L từ 1.000 USD đến chục ngàn USD.

Tiền là nguyên nhân khiến cho người đẹp bất chấp cả nhân phẩm, danh dự để đánh đổi. Danh hiệu là niềm tự hào mà người đẹp nỗ lực giành lấy hay chỉ là "thẻ thông hành" để nâng giá trong các cuộc truy hoan? Vẫn biết thế giới của những người đẹp, thế giới của những ngôi sao luôn đầy rẫy cạm bẫy, cám dỗ nhưng phải thừa nhận họ chỉ "dính bẫy" khi không thể khước từ sự quyến rũ của đồng tiền.

Cách đây vài năm, công chúng một phen chấn động với sự kiện người đẹp Mỹ Xuân cầm đầu đường dây bán dâm gồm hot girl, hoa khôi, người mẫu, ca sĩ… có tiếng. Mỹ Xuân được biết đến sau khi đoạt danh hiệu cao nhất tại cuộc thi Hoa hậu Nam Mekong 2009. Trước đó cô từng tham gia cuộc thi nhan sắc Người đẹp Sóc Trăng và giành giải nhất. Không chỉ làm "má mì", Mỹ Xuân cũng trực tiếp đi khách với giá 4.000 USD/đêm. Cô sẵn sàng đi với khách đến các thành phố lớn, sang tận Campuchia.

Giữa năm 2017, Công an TP HCM đã phá đường dây môi giới bán dâm có quy mô lớn do nhóm tú bà Nguyễn Thị Tiền (34 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc (30 tuổi, em gái Tiền, cùng quê ở Long An), Phạm Thị Thanh Hiền (33 tuổi, quê Quảng Bình) và người đẹp Nguyễn Thị Kim Chi (23 tuổi; ngụ quận 5, TP HCM) cầm đầu. Trong đó, Nguyễn Thị Ngọc vốn là Á khôi một cuộc thi sắc đẹp năm 2007. Sau khi đoạt giải, cô chuyển sang tổ chức sự kiện. Nguồn khách đại gia mua dâm do các tú bà trên mời chào trong quá trình tham gia tổ chức các sự kiện, làm MC, ca sĩ phòng trà… Khi các quý ông có nhu cầu vui vẻ qua đêm, Ngọc sẵn sàng phục vụ với giá 2.500 USD.

