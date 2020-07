Vụ Đường “Nhuệ”: PCT Thái Bình yêu cầu đẩy nhanh điều tra, đưa ra truy tố

(Kiến Thức) - PCT thường trực tỉnh Thái Bình yêu cầu, vụ án liên quan đến băng nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Đường cầm đầu khi đã rõ hồ sơ, đầy đủ chứng cứ, đúng với các điều luật, ngành công an phối hợp với các đơn vị chủ động đẩy nhanh tiến độ điều tra…

Tại kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh Thái Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021 mới diễn ra, đại tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, cho biết trong 6 tháng đầu năm 2020, công an tỉnh đã mở 3 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và chủ động thành lập các tổ công tác phòng chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm.



Kết quả đã khám phá 454 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, triệt xóa 21 băng ổ nhóm, trong đó đặc biệt là việc Công an tỉnh chủ động lập chuyên án, đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức do Nguyễn Xuân Đường - tức Đường "Nhuệ" - cầm đầu.

Ông Đàm Văn Vượng, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh Thái Bình.

Thông tin về băng nhóm Đường “Nhuệ”, đại tá Nguyễn Thanh Trường cho biết, đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố 3 vụ án, 13 bị can; phục hồi điều tra 1 vụ, 1 bị can; chuyển đề nghị truy tố 2 vụ với 7 bị can.

Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, hiện nay ban giám đốc công an tỉnh đang tập trung chỉ đạo các đơn vị điều tra mở rộng vụ án để điều tra xử lý với tinh thần làm triệt để, kiên quyết không để lọt tội phạm.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; băng nhóm tội phạm được cơ quan thẩm quyền phát hiện, điều tra; bước đầu mang lại niềm tin trong nhân dân; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được duy trì nề nếp, đúng quy định.

Ông Đàm Văn Vượng, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách hoạt động của HĐND tỉnh Thái Bình cho rằng, với những vụ án dư luận quan tâm, đặc biệt là vụ án liên quan đến băng nhóm tội phạm do Nguyễn Xuân Đường (biệt danh Đường "Nhuệ") cầm đầu khi đã rõ hồ sơ, đầy đủ chứng cứ, đúng với các điều luật ngành công an thì phối hợp với các ngành cùng khối chủ động đẩy nhanh tiến độ điều tra, đưa ra truy tố, xét xử để báo cáo với cử tri nhân dân.

Liên quan vụ Nguyễn Xuân Đường - Đường “Nhuệ” đánh người ở trụ sở công an phường Trần Lãm, TP Thái Bình, Viện KSND TP Thái Bình vừa hoàn tất cáo trạng, truy tố Nguyễn Xuân Đường (SN 1971, trú tai số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, P Kỳ Bá, TP Thái Bình, Thái Bình) về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại điểm đ, khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Liên quan vụ án trên, ngày 21/4, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Khoản 2, Điều 104, Bộ luật hình sự năm 1999.

Ngày 22/6, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (SN 1980, trú tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, Giám đốc Công ty BĐS Đường Dương, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 1 Điều 356 Bộ luật Hình sự, với vai trò là đồng phạm.

Nguyễn Thị Dương bị khởi tố liên quan vụ án xảy ra tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Trước đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt 4 cán bộ thuộc sở Tư pháp, TN&MT Thái Bình.

Trước đó, ngày 7/4, nữ Giám đốc Công ty BĐS Đường Dương đã bị khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam để điều tra hành vi cố ý gây thương tích liển quan đến vụ việc đánh phụ xe ngay tại trụ sở Công ty Đường Dương tại số nhà 366, đường Lê Quý Đôn, TP Thái Bình. Cũng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích này, Nguyễn Xuân Đường (Đường “Nhuệ”) - chồng của Nguyễn Thị Dương đã bị khởi tố bị can, bắt tạm giam để điều tra hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, Nguyễn Thị Dương đã cùng một số người nhốt phụ xe của 1 công ty vận tải rồi đánh đập khiến phụ xe bị vỡ xương hàm, dập mũi. Được biết vụ việc xuất phát từ việc Dương gửi hàng hóa từ Thái Bình đi Hà Nội. Quá trình giao hàng không được thuận lợi. Chiều 30/3/2020 phụ xe đến gặp vợ chồng Dương nói chuyện thì bị đánh. Người bị đánh đã gửi đơn kêu cứu lên cơ quan công an.

Ngoài 2 vụ án trên, Nguyễn Xuân Đường còn bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Cụ thể, ngày 22/4/2020, Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Cưỡng đoạt tài sản" đối với Nguyễn Xuân Đường và Ninh Đức Lợi (SN 1974, trú tại TP Thái Bình). Đường bị khởi tố do có hành vi cưỡng đoạt tài sản của các cơ sở kinh doanh dịch vụ mai táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình gây bức xúc dư luận.

Mới đây, ngày 10/6, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” có liên quan đến Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ") ở Vũ Thư, Thái Bình. Đồng thời, mở rộng điều tra làm rõ trách nhiệm của những người có liên quan trong việc bỏ lọt tội phạm, không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội để điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 4/2018, Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến Trắng, là con nuôi của Nguyễn Xuân Đường) và Phạm Văn Sáng đến nhà anh Trần Ngọc Hoàng (lái xe ô tô khách 9 chỗ ngồi tuyến Vũ Thư, Thái Bình – Hà Nội) yêu cầu anh Hoàng mỗi tháng phải đưa 3 triệu đồng và đón khách sau 15h hàng ngày, nhưng anh Hoàng không đồng ý thì bị Phạm Văn Sáng dùng dao chém nhiều nhát, làm anh Hoàng bị đứt cơ, gân của 2 tay và 2 chân.

Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Xuân Đường đã đến nhà anh Hoàng đưa ra mức bồi thường là 130 triệu đồng và yêu cầu anh Hoàng không đi giám định để không xử lý hình sự. Do lo sợ, anh Hoàng đã có đơn đề nghị không đi giám định. Ngày 22/7/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vũ Thư ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Sau khi kiểm tra, xác minh thông tin trên, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã trưng cầu giám định thương tích của anh Hoàng, kết luận giám định xác định anh Hoàng bị tổn hại sức khỏe 44%. Thấy có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, VKSND tối cao đã yêu cầu Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình huỷ bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự, ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích”.

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường.

Ngoài ra, ngày 16/6/2020, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” theo khoản 3 Điều 104 BLHS năm 1999, xảy ra tại huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ngày 24/6/2020, Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 6) đã quyết định chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình để điều tra theo thẩm quyền. Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã có công văn gửi Công an huyện Vũ Thư, Thái Bình yêu cầu chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao để tiếp tục điều tra.

Vụ án cố ý gây thương tích trên xảy ra ngày 9/10/2012, tại xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Nạn nhân là anh Nguyễn Cơ Thạch (33 tuổi, xã Hòa Bình, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Theo nội dung đơn tố giác, tin báo tội phạm của anh Nguyễn Cơ Thạch, vào khoảng 23h ngày 9/10/2012, anh Nguyễn Cơ Thạch bị Vũ Đình Kiên (Kiên “Khuể”), Bùi Tiến Hiệp (“Hiệp “Thỏa”) ở xã Tam Quang, huyện Vũ Thư cùng một số kẻ khác dùng kiếm chém nhiều nhát gây thương tích. Anh bị gãy xương tay phải, đứt gân tay trái, bị 6 nhát chém sau lưng (trong đó có 1 nhát thấu phổi), bị dập mắt cá chân phải. Sau đó, anh Thạch bị các đối tượng ném xuống hố đất.

Sau đó, anh Thạch được người dân đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình rồi chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị.

Ngày 4/5/2020, anh Nguyễn Cơ Thạch có đơn gửi Cơ quan điều tra VKSND tối cao đề nghị được giám định thương tích và đề nghị xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những người gây thương tích cho mình. Ngay sau nhận được đơn, Cơ quan điều tra VKSND tối cao sau đó vào cuộc kiểm tra, xác minh tố giác, tin báo tội phạm nêu trên.

Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã trưng cầu Viện pháp y Quân đội, Bộ Quốc phòng giám định về tỷ lệ thương tật. Kết luận giám định xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích của Nguyễn Cơ Thạch tại thời điểm giám định là 47%.

Cơ quan điều tra cũng xác định, sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ) cùng một số đối tượng đến nhà anh Nguyễn Cơ Thạch đưa ra mức bồi thường là 230 triệu đồng và yêu cầu anh Thạch phải từ chối giám định để các đối tượng đã gây thương tích cho anh Thạch không bị xử lý hình sự.

