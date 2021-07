Người đàn ông tử vong dưới hố ga mất nắp ở Long Biên: Trách nhiệm ai?

Chính quyền tắc trách?

Liên quan tới vụ, người đàn ông tử vong dưới hố ga mất nắp, Công an quận Long Biên cho biết, bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh Trương Hữu H. (sinh năm 1980, trú tại Đông Anh, Hà Nội) do gặp tai nạn giao thông. "Nạn nhân lao xe lên vỉa hè và ngã xuống hố" - vị đại diện Công an quận Long Biên trả lời báo chí.

Thông tin với báo chí, vị đại diện UBND phường Thương Thanh cho biết: "Hố ga này vừa bị mất trộm nắp, chúng tôi đang yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện lại thì xảy ra vụ rơi xuống hố ga không đậy nắp, người đi xe máy tử vong".

Tuy nhiên, trao đổi với PV Báo Tri Thức và Cuộc Sống, ông Hoàng Văn Lực, Chủ tịch UBND phường Thượng Thanh cho biết, đường Đặng Vũ Hỷ hoàn thành gần 10 năm nay, hiện đang do TP Hà Nội quản lý. Khi bị mất trộm nắp cống thì UBND phường Thượng Thanh với UBND quận Long Biên đã làm việc với đơn vị chủ quản viễn thông, điện lực liên quan tới việc này vì đây không phải hố thoát nước mà là hố ga có chứa dây điện, dây cáp. Tuy nhiên, họ chưa kịp khắc phục thì xảy ra vụ người đàn ông tử vong dưới hố ga mất nắp.