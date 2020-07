Người đàn ông tử vong bất thường trên giường ngủ

Ngày 19/7, Công an TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra của đơn vị này đang vào cuộc để làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong bất thường có vết thương trên cơ thể xảy ra tại xã Thạch Hưng.

Cụ thể, nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Đình H. (SN 1979, thôn Trung Hưng, xã Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh). Vụ người đàn ông tử vong bất thường có vết thương trên cơ thể xảy ra vào khoảng 5h ngày 18/7, chị Nguyễn Thị L. (vợ ông H.) dậy đi chợ. Khi vào phòng gọi ông H., chị L. hoảng hốt phát hiện ông này nằm bất động bên vũng máu; trên bụng nạn nhân găm một con dao.

Nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Gia Đình Việt Nam).

Chị L. vội vàng hô hoán hàng xóm đến giúp đỡ, mọi người đưa ông H. đi cấp cứu nhưng ông H. đã tử vong trước đó. Sự việc được trình báo lên cơ quan chức năng. Đại diện lãnh đạo xã Thạch Hưng thông tin, sự việc cụ thể thì đang chờ công an kết luận, riêng phía nạn nhân tử vong do bị đâm đứt cuống dạ dày. Được biết, nạn nhân H. làm nghề tự do, có vợ và 3 người con, người con út mới lên 2 tuổi.

Hiện, vụ người đàn ông tử vong bất thường có vết thương trên cơ thể đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

