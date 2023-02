Người đàn ông nghi cầm súng cướp tài sản ở Thế giới di dộng

Ngày 14/2, lãnh đạo UBND phường Hùng Vương, TP Phúc Yên, Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan công an đang điều tra vụ người đàn ông cầm vật giống súng cướp tài sản ở cửa hàng Thế giới di động.

Tên cướp dùng vật giống súng đe doạ nhân viên cửa hàng rồi cướp tài sản.

Vị lãnh đạo phường Hùng Vương cho hay: "Qua báo cáo nhanh, công an xác nhận có vụ việc như vậy xảy ra trên địa bàn. Công an TP Phúc Yên đang thụ lý điều tra". Trước đó, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh và video vụ cướp xảy ra tại cửa hàng Thế giới di động. Theo camera an ninh ghi lại, khoảng 21h24 ngày 13/2, người đàn ông mặc áo trắng, đội mũ, đeo khẩu trang, cầm vật dài màu đen có hình dạng giống súng đi vào cửa hàng.

Lúc này, cửa hàng vắng khách, chỉ có 2 nhân viên nữ. Nghi phạm dùng vật nghi là súng chỉ về hướng nhân viên. Sau đó, nữ nhân viên mở tủ kính, lấy nhiều hộp nhỏ giống hộp điện thoại rồi cho vào túi để nghi phạm mang đi. Lãnh đạo UBND phường Hùng Vương cũng cho biết thêm, hiện vẫn chưa có báo cáo thiệt hại về tài sản.