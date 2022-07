Người dân Hà Nội xúc động khi xem triển lãm “Đền ơn đáp nghĩa“

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2022), Bộ VHTT&DL tổ chức triển lãm "75 năm đền ơn đáp nghĩa" tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam (số 2, Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Triển lãm nhằm tôn vinh, tri ân, tưởng nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng đã cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Triển lãm gồm các không gian trưng bày chuyên đề, với điểm nhấn là khu triển lãm chung, trưng bày gần 100 tư liệu, hình ảnh nêu bật sự quan tâm của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng. Triển lãm cũng trưng bày một số hoạt động như phong trào chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng và người có công với cách mạng Anh Sơn và anh Cường (Hà Nội) chia sẻ, đã rất xúc động khi đến thăm triển lãm vào đúng dịp 27/7. Nó nhắc nhở chúng ta, những người được hưởng nền độc lập, hòa bình hôm nay không bao giờ được quên những hy sinh của biết bao người. Hình ảnh lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Đại Lộc, Quảng Nam năm 2019 được trưng bày trong triển lãm. Câu lạc bộ thanh niên tình nguyện Trường cao đẳng An ninh nhân dân thăm hỏi gia đình chính sách. Thắp hương cho các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Việt-Lào

Tăng Ủy viên Bộ Chính trị Mai Chí Thọ tặng quà cho các thân nhân liệt sĩ, Triển lãm còn trưng bày các tư liệu về các anh hùng, liệt sĩ. Anh hùng, liệt sĩ Bùi Thị Cúc Anh hùng, liệt sĩ Võ Thị Sáu. Anh hùng, liệt sĩ Lê Bình. Triển lãm cũng trưng bày những kỷ vật gắn với những liệt sĩ. Nhật ký viết cho con của liệt sĩ Nguyễn Thành Dũng. Cuốn sổ công tác. Công tác đền ơn đáp nghĩa. Nhóm tổ hưu trí Phường Bạch Mai, Hà Nội chia sẻ, đã xúc động rơi nước mắt khi đến thăm triển lãm. Triển lãm sẽ kéo dài hết ngày hôm nay, 27/7.

