Ngủ gật, lấn làn tông chết 2 người, tài xế xe tải bị khởi tố

Sáng 4/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhựt (sinh năm 1997, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Nguyễn Văn Nhựt tại cơ quan công an.

Trước đó, khoảng 19h50 ngày 19/2, Nhựt điều khiển xe ô tô tải biển kiểm soát 67C-020.48 chạy hướng ngã ba Bà Vệ về thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới.

Khi đến khu vực tổ 1, ấp Long Thuận (xã Long Điền B, huyện Chợ Mới) Nhựt ngủ gật, không làm chủ được tay lái nên đã điều khiển xe lấn sang làn đường bên trái tông vào xe mô tô biển kiểm soát 67L9-1329.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe mô tô do ông L.V.H (sinh năm 1973) điều khiển chở bà H.T.T (sinh năm 1973) và bé N.A.V (sinh năm 2017). Cả 3 đều cùng trú xã Long Điền B, huyện Chợ Mới.

Vụ tai nạn đã khiến ông L.V.H. tử vong tại chỗ , bé N.A.V bị thương nhẹ, riêng bà H.T.T bị thương nặng được gia đình đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng sau đó đã tử vong.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ.

