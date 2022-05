Ngôi chùa cổ gần 700 năm xuống cấp nghiêm trọng ở Hà Nội

Chùa Che (hay Diễn Phúc Tự) ở thôn Đại Nghiệp, xã Tân Dân, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, được xây dựng từ những năm 1328 (thời nhà Trần). Cổng tam quan lớn của chùa khắc 3 chữ Hán: Diễn Phúc Tự. Ngôi chùa đang thờ 3 pho tam thế, Phật Di Đà, Quan Âm Bồ Tát, Đức Phật Thích Ca, Đức chúa, Đức thánh, Quan Âm Thị Kính Theo ghi nhận của PV, trải qua gần 700 năm, ngôi chùa hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, trong tình trạng có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Cũng theo quan sát, chùa Tre toạ lạc trong một con ngõ của làng Đại Nghiệp. Nhìn bề ngoài ngôi chùa là cổng tam quan vừa mới xây dựng trông đẹp đẽ, ngay cạnh cây bồ đề cổ thụ bao trọn cả cổng chùa. Nhưng khi đi vào bên trong ngôi chùa thì thấy cảnh tượng hoang hóa, nhiều hạng mục công trình kiến trúc bị xuống cấp khiến mọi người không khỏi xót xa. Trụ bằng gỗ mục nát, rỗng bên trong. Chính vì những trụ cột bằng gỗ này đang bị mục nát mà người dân không ai dám vào để thắp hương vì sợ sập. Phần mái ngói của ngôi chùa đã hỏng, các hạng mục khác cũng xuống cấp trầm trọng, rêu phong mọc um tùm. Không ít vị trí mái ngói đã vỡ, thậm chí lộ thiên. Mưa nhiều, mái dột, khiến cho một số pho tượng gỗ bị ẩm mốc, mục nát. Những mái ngón rơi từ trên xuống vỡ ra từng mảnh nhỏ. Được biết, ngôi chùa gần 700 tuổi nhưng không được chứng nhận là di tích lịch sử quốc gia do những sắc phong đã bị mất từ lâu. Trong thượng điện chùa Tre hiện còn nhiều bức tượng cổ rất đẹp, tiêu biểu là tượng Quan Âm Nam Hải có 18 tay, cao 2 m, ngồi kiết già trên bệ sen. Bia đá niên đại hàng trăm năm đang có hiện tượng nứt vỡ. Theo bà Phan Thị Viễn - một người dân thôn Đại Nghiệp hay, lý do chùa bị xuống cấp mà không được sửa chữa là do chưa giải quyết xong việc con đường đi ngay cạnh chùa. Cho nên chưa thể quy hoạch và tu bổ, sửa chữa được. >>> Xem thêm video: Chùa Bảo Tháp – Ngôi chùa cổ hàng trăm năm tuổi xuống cấp nghiêm trọng. Nguồn: VOV.

