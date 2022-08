Người dân xúc động đặt hoa tưởng niệm 3 chiến sĩ PCCC hy sinh

Gần 2 ngày sau vụ cháy quán Karaoke tại 231 Quan Hoa, Cầu Giấy (Hà Nội) khiến 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh, nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng, thương tiếc. Sáng 3/8, người dân Hà Nội đã tới đặt hoa dưới Tượng đài "Công an nhân dân vì dân phục vụ“ để tưởng niệm 3 người chiến sĩ PCCC đã anh dũng hy sinh. Tượng đài các chiến sĩ cảnh sát PCCC đang làm nhiệm vụ. Những bó hoa được người dân mang đến tưởng niệm. Bạn Lê Nguyễn Quang Anh, sinh viên năm nhất Đại học Kinh tế Quốc dân chia sẻ: "Trong các chiến sĩ hy sinh, có một anh hơn mình một tuổi. Anh ấy vẫn còn rất trẻ, còn cả tương lai phía trước nhưng đã chọn hy sinh bản thân để cứu mọi người". "Khi nghe được sự việc, mình nghĩ rằng bản thân phải làm một cái gì đó để thể hiện lòng kính trọng, biết ơn. Và mình đã đến đây đặt hoa là để thể hiện rằng các chiến sĩ đã hy sinh luôn sống mãi trong lòng mình". Một cụ ông chia sẻ: "Các đồng chí hy sinh là vì dân. Rõ ràng do dân sơ ý, do dân không chấp hành tốt để cháy. Cháy rồi các đồng chí đến cứu chữa, cứu được 8 người ra mà 3 người chết. Phải nói là rất là cảm động". "Suốt ngày hôm qua đọc tin tức, cô cực kỳ thương tiếc và cảm phục tinh thần vì nhân dân hy sinh của các chiến sĩ PCCC. Vì vậy mà cô đi qua đây dâng hoa tưởng niệm lên các chiến sĩ"- cô Khiếu Thị Phương (quận Hoàng Mai) chia sẻ. Cô Kim Chi (quận Hai Bà Trưng) tâm sự: "Tôi thấy thương lắm, các bạn ấy còn quá trẻ, một bạn mới có 19 tuổi, còn một bạn 24 tuổi và một đồng chí đội trưởng. Rất cảm động trước tấm gương hy sinh của các chiến sĩ để cứu người. "Cô đọc báo thấy 3 chiến sĩ PCCC đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đó là cái nghề mà Bác Hồ nói "Mong là thất nghiệp", nhưng điều đó không xảy ra. Cô thấy rất xúc động với hành động dũng cảm, phi thường của các đồng chí" - cô H. (Mỹ Đình) chia sẻ. Anh Phạm Việt Hưng (quận Đống Đa) cho hay: "Lý do hôm nay tôi chủ động mang hoa ra đây là bởi sự trân trọng với các chiến sĩ. Không chỉ trân trọng những người đã mất mà còn là sự trân trọng với người đang sống, đang cống hiến vì sự an toàn của tất cả mọi người". >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video:

