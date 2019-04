(Kiến Thức) - Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đang vào cuộc xác minh làm rõ thông tin nghi vấn gã đàn ông dâm ô 2 bé gái trong ngõ tối trên địa bàn phường Khương Trung (Hà Nội).

Liên quan đến phản ánh của người dân về nghi vấn gã đàn ông dâm ô 2 bé gái trong ngõ tối tại địa bàn phường Khương Trung (Thanh Xuân, Hà Nội) trao đổi với PV một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin.

Vị lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân nói thêm, đến thời điểm này gia đình hai cháu bé vẫn chưa có đơn trình báo Công an. Tuy nhiên, trước thông tin sự việc cơ quan Công an vẫn tiến hành xác minh.

Hình ảnh gã đàn ông nghi dụ dỗ hai cháu bé vào ngõ để dâm ô.

Trước đó, chị N.K.T.L. (Khương Trung, Hà Nội) cho báo chí biết, khoảng 20h20 ngày 4/4, tại ngõ 132 Khương Trung, hai con gái chị (10 tuổi và 4 tuổi) chạy ra ngõ đi mua vở viết. Tuy nhiên, đang trên đường từ đầu ngõ chạy về thì bị một người đàn ông lạ mặt gọi lại, rồi nhờ vào ngách gọi giúp người quen.

Dù hai bé đã từ chối, nhưng người đàn ông liên tục hạ giọng dụ dỗ để hai bé giúp mình. Khi cả hai bé đi được khoảng 50 mét vào ngõ thì bị gã đàn ông ép vào tường rồi sờ ngoài quần (cháu lớn) khiến cháu vô cùng sợ hãi.

Cháu bé sau đó khóc lớn, liên tục xin người đàn ông này tha cho mình. Thấy chị khóc nên người em đi cũng khóc theo khiến người đàn ông sợ bị lộ và vội vã lên xe bỏ đi.

Hai cháu bé đã về nhà kể lại toàn bộ sự việc với bố mẹ. Gia đình hai cháu sau đó nhờ xem camera an ninh nơi xảy ra sự việc để tìm đối tượng, nhưng vẫn chưa phát hiện ra. Ngay cả chiếc xe máy của gã đàn ông nghi dâm ô 2 bé gái cũng không có biển số.

Hiện cơ quan Công an đang truy tìm gã đàn ông nghi dâm ô 2 bé gái trong ngõ tối .

