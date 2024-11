Quảng Bình: Cứu sống một học sinh, người đàn ông bị nước cuốn trôi

Ngày 5/11, UBND xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một người đàn ông bị nước cuốn mất tích.



Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 5/11, một em học sinh lớp 5, Trường Tiểu học Xuân Mai (xã Mai Hóa), khi đi qua vùng nước ngập ở thôn Bắc Hóa đã bị nước cuốn.

Phát hiện sự việc, ông Cao Văn C. (SN 1971, trú tại thôn Bắc Hóa) đã nhảy xuống nước và cứu được cháu bé. Tuy nhiên, sau đó ông C. không may bị nước cuốn mất tích.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm nạn nhân.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã đến hiện trường tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm thấy.

Trong hai ngày qua, tại địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa lớn khiến nước sông suối ở các huyện miền núi dâng cao, gây ngập nhiều tuyến đường, ngầm, cầu.

Trên địa bàn huyện Tuyên Hóa có nơi ngập sâu từ 0,5 - 1m, một số bản làng và đường liên xã tại các xã Lâm Hóa, Mai Hóa, Ngư Hóa, Thạch Hóa, Đồng Hóa giao thông bị chia cắt cục bộ. 89 hộ với 373 nhân khẩu tại các địa phương này bị cô lập tạm thời.

