Nghi phạm dùng súng cướp tài sản người dân tại Agribank Thạnh Phú khai gì?

Tối 28/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã bắt được nghi phạm xông vào ngân hàng Agribank chi nhánh xã Thạnh Phú (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) dùng súng uy hiếp những người có mặt để cướp tài sản.

Từ Thanh Tùng tại cơ quan công an.

Theo đó, nghi phạm là Từ Thanh Tùng (29 tuổi, trú tại tổ 19, Khu phố 3, phường Bửu Long, TP Biên Hòa). Tại cơ quan công an, Tùng khai do thiếu nợ, túng quẫn nên đã dùng súng cao su để đi cướp tài sản. Hiện công an đang tiếp tục lấy lời khai đối tượng để xác minh vụ việc.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 28/12, tại chi nhánh ngân hàng Agribank xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai có 1 đối tượng mặc áo khoác đen, quần dài màu đen, đi giầy đen, đội nón kết màu đen, đeo kiếng (loại kiếng cận), đeo khẩu trang màu xanh, điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Air Blade màu sơn vàng - đen (đã che biển số), đỗ xe ở khu vực cổng ngoài của Chi nhánh ngân hàng (khu vực trụ ATM).

Sau đó đối tượng đi bộ vào sảnh, lấy trong người ra 1 vật có hình dạng giống súng màu đen, uy hiếp người dân đang giao dịch tại quầy của ngân hàng.

Hình ảnh Tùng khi thực hiện cướp tài sản.

Tại thời điểm trên, chị T.T.T là khách hàng đang lập tờ khai nộp tiền và để số tiền 90.000.000 đồng trên quầy. Đối tượng cầm súng uy hiếp và lấy số tiền 20.000.000 đồng trên tổng số 90.000.000 đồng của chị T.T.T.

Sau đó, đối tượng chạy ra ngoài và lên xe môtô tẩu thoát ra đường DT 768 hướng về xã Thiện Tân, bỏ lại hiện trường 1 vật giống súng bằng nhựa.

Nhận được tin báo, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp công an một số địa phương khẩn trương truy bắt và đã bắt giữ được Từ Thanh Tùng vào tối cùng ngày. Công an tỉnh Đồng Nai xác định đây là vụ cướp tài sản của người dân đến giao dịch tại ngân hàng, không phải là vụ cướp ngân hàng.