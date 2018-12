Nghĩ bị cười...đểu, nhóm “9X” truy sát đâm chết 2 người

nhóm "9X" đâm chết 2 người gây rúng động dư luận. Các đối tượng đang bị công an tạm giữ để điều tra hành vi "Giết người". Ngày 9/12, Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các đối tượng: Lê Văn Hải (SN 1996, quê Lâm Đồng); Dương Văn Tin, SN 1997, quê Quảng Nam); Bùi Thanh Hiệp (SN 1989, quê Tiền Giang); Nguyễn Thanh Tứ (ngụ quận 8); Bùi Văn Qúy, còn gọi là Qúy chùa”, SN 1993, quê Tiền Giang); Phạm Công Trưởng (SN 1986); Lê Công Chí (SN 1990 cùng quê tỉnh Bình Định); Phạm Thanh Hậu (thường gọi Độ, SN 1989; ngụ quận Bình Thạnh); Nguyễn Duy Long (SN: 1990, quê tỉnh Khánh Hòa) về hành vi “Giết người”. Đây làgây rúng động dư luận.

Theo hồ sơ điều tra vụ án đâm chết người, khoảng 23h30 ngày 23/11, Võ Văn Phát (SN 1991, quê Đồng Tháp) và Phan Ngọc Qúi (SN 1990, quê Long An) cùng 3 người bạn (chưa rõ lai lịch) đến quán cháo vịt (đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, Quận 2) để nhậu.

Khoảng 10 phút sau, Tin, Hải, Hiền, Thương cùng với vợ chồng Tuyết, Hùng và Quy (chưa rõ lai lịch) đến quán ngồi nhậu ở một bàn khác. Trong khi nhậu, nhóm của Hải có dùng loa thùng di động của quán để hát karaoke thì Phát sang xin hát một bài góp vui. Hát xong, Phát trả micro cho Hải rồi về bàn bên cạnh tiếp tục nhậu.

Lúc này, Tin nới với nhóm bạn là “thằng tóc dài bàn kia liên tục nhìn qua”, nên Hải nhìn sang thì thấy Phát cười. Cho rằng Phát “cười đểu” nên Tuyết và Hiền cầm ly bia sang mời nhóm Phát uống để làm hòa. Sợ đánh nhau nên nhóm của Hải tính tiền rồi về phòng trọ trên đường Nguyễn Thị Định, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 nghỉ.

Do vẫn còn bực tức chuyện ở quán cháo vịt nên Hải gọi điện cho Hiệp và Hậu nói có người muốn đánh mình. Sau đó, 3 đối tượng này gọi thêm Trưởng Chí, Tứ, Quý cầm theo hung khí đến quán cháo vịt truy sát nhóm Phát.

Đến nơi, Hải nhìn thấy Phát và Qúi đang ngồi nhậu nên xuống xe cầm dao đi thẳng vào quán. Hải đi vòng ra phía sau rồi vung dao đâm 1 nhát trúng bắp tay trái của Phát. Khi Phát bỏ chạy, Hải tiếp tục đuổi theo đâm trúng vùng lưng.

Lúc này, đồng bọn của Hải là Tin dùng ghế nhựa đuổi theo đánh Phát nhưng may mắn anh này chạy vào tiệm hớt tóc gần đó trốn thoát. Thấy bạn bị truy sát, Qúi dùng ly bia ném trả Hải rồi chạy thoát ra đường nhưng bị Long và Trưởng đuổi đánh.

Dù được mọi người can ngăn nhưng nhóm đối tượng vẫn dùng dao, tuýp sắt xông vào truy sát khiến Qúi gục tại chỗ. Gây án xong, nhóm đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường. Khi đến Cầu Tam dẫn vào khu công nghiệp Cát Lái, quận 2, Hải vứt con dao gây án xuống sông rồi bỏ trốn.

Riêng Phát và Qúi được người dân chở đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên cả 2 đã tử vong ngay sau đó. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 2 phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM kịp thời có mặt tại hiện trường điều tra, truy xét nhóm "9X".