Nghệ An: Bắt nam thanh niên 2 lần đột nhập cửa hàng trộm 14 iPhone

Ngày 26/7, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an thành phố Vinh đang tạm giữ hình sự đối tượng Cao Văn Điệp (SN 1999, trú tại xã Nghi Kim, thành phố Vinh) để lập hồ sơ khởi tố theo quy định. Điệp bị Công an phường Trường Thi bắt khi trộm 14 chiếc điện thoại của một cửa hàng chuyên kinh doanh iPhone.

Cao Văn Điệp và tang vật vụ án.

Theo đó, khoảng 11h30 ngày 24/7, tại cửa hàng kinh doanh điện thoại trên đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, Công an phường Trường Thi đã bắt đối tượng Cao Văn Điệp về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng khai nhận: Ngày 23/7, Cao Văn Điệp đến cửa hàng, lợi dụng sơ hở, đối tượng lấy trộm 9 điện thoại di động iPhone các loại. Sau khi tiêu thụ thành công 7 chiếc, ngày 24/7, Điệp tiếp tục đến cửa hàng nói trên và trộm thêm 5 điện thoại di động thì bị Công an phường Trường Thi phát hiện, bắt giữ.

Tổng trị giá tài sản bị mất trộm khoảng 150 triệu đồng; cơ quan Công an đã thu giữ tang vật gồm 7 điện thoại iPhone các loại. Hiện vụ đột nhập cửa hàng trộm 14 chiếc điện thoại iPhone ở Nghệ An đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.