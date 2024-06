Nghệ An: Bắt 5 đối tượng đánh bạc bằng hình thức chọi trâu

Ngày 17/6, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Anh Sơn vừa triệt phá thành công chuyên án Đánh bạc bằng hình thức chọi trâu, bắt giữ 5 đối tượng.

Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh CANA.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Anh Sơn phát hiện trên địa bàn nổi lên tình trạng đánh bạc bằng hình thức chọi trâu. Đáng nói, để qua mắt lực lượng chức năng, các đối tượng không gặp gỡ trực tiếp để cá cược tỉ lệ thắng, thua mà thông qua tin nhắn trên ứng dụng xã hội. Sau khi thỏa thuận đặt cược, các đối tượng hẹn nhau ở những bãi đất hoang vắng vùng giáp ranh để chọi trâu. Để đấu tranh, ngăn chặn, Công an huyện đã xác lập Chuyên án.

Sau khi sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rạng 17/6/2024, Công an huyện Anh Sơn phá thành công chuyên án, bắt quả tang tại khu vực ruộng thuộc địa phận xã Đỉnh Sơn, huyện Anh Sơn có 5 đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức chọi trâu. Thu giữ tại hiện trường 2 con trâu đực, 5 điện thoại di động, 1 xe ô tô tải.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận thường tổ chức các buổi chọi trâu vào thời điểm tờ mờ sáng ở những khu vực giáp ranh với các huyện Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông…Bước đầu, cơ quan Công an chứng minh được số tiền đối tượng đánh bạc là gần 40 triệu đồng. Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.