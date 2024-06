Chỉ vì nghi ngờ, anh vợ đốt nhà em rể làm chết 4 người

Theo hồ sơ vụ án, 0h ngày 16/3/2020, ngôi nhà 4 tầng của ông Vương Gia Mười (SN 1965, ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) đột nhiên phát hỏa. Ngọn lửa nhanh chóng phủ kín, khói cuồn cuộn bốc cao cả chục mét. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương xuống hiện trường. Tiếp cận bên trong sau khi lửa tắt, các chiến sĩ phát hiện 3 người tử vong gồm ông Mười cùng vợ là bà Đào Thị Chiến (SN 1967) và con trai là cháu Vương Gia Cao Thắng (SN 2008). Riêng bé Nguyễn Vương Ngọc Anh (SN 2012, cháu ngoại ông Mười) bỏng nặng được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi sau gần 2 tuần điều trị. (Hiện trường vụ án) Camera an ninh ghi lại, thời điểm xảy ra vụ cháy có 2 người đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang từ hướng nhà nạn nhân lên một chiếc xe máy tay ga màu trắng rời đi. Đáng lưu ý, trên xe có chiếc can nhựa. Quá trình khám nghiệm tử thi đã xác định các nạn nhân tử vong do ngạt khí độc. Ông Mười kinh doanh vật liệu xây dựng, trong đó có các sản phẩm là cao su, nhựa… Qua khám nghiệm, trong khí quản các nạn nhân có rất nhiều muội của sản phẩm cháy nằm rất sâu trong đường thở. Từ các dấu hiệu này công an xác định các nạn nhân đều tử vong do đám cháy. Từ chứng cứ bước đầu thu thập được, cơ quan điều tra nhận định vụ hỏa hoạn không phải do sự cố phát sinh mà do kẻ đã đang tâm xuống tay sát hại gia đình ông Mười. Vụ án xảy ra lúc nửa đêm, khi mọi người đã nghỉ ngơi nên không có nhân chứng. Sau khi dò xem lại camera nhà dân đối diện, lực lượng phá án xác định 1 trong 2 đối tượng trên xe tay ga màu trắng rời khỏi hiện trường có độ tuổi từ 45 đến 50. Trong lúc rà soát các quan hệ, hàng xóm đều đánh giá ông Mười là người hiền lành, chịu khó làm ăn, giữ chữ tín, nên từ trước đến nay không thấy xích mích, va chạm với ai. Tuy nhiên, một người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, ông Mười và anh vợ là Đào Danh Việt (SN 1961) trú tại thôn Thành Công, cùng xã Nhuế Dương từng xảy ra cãi vã to tiếng trong thời gian ông Mười giúp trông coi công trình xây dựng nhà của Việt. Qua tìm hiểu, do bận làm ăn tại Hà Nội nên Việt có nhờ ông Mười trông nom công trình giúp. Thỉnh thoảng Việt có đảo về kiểm tra thợ và nghi ngờ ông Mười bớt xén tiền vật liệu xây dựng nên giữa 2 người đã cãi nhau. Trinh sát bí mật xác minh thêm tại nơi Việt đang thuê trọ ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) thì được biết ông ta không có mặt ở phòng trọ trong đêm 15 rạng sáng 16/3/2020. Ngoài ra, nhân chứng còn cho biết Việt đang sử dụng một chiếc xe tay ga màu trắng. Một hành vi bất minh khác của Việt mà các trinh sát đặc biệt quan tâm, đó là dù biết tin cả gia đình em gái bị thiêu cháy, nhưng Việt không về quê để lo việc tang. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Những chứng cứ ngày một dày lên và Đào Danh Việt trở thành nghi can số 1 của vụ án. Khi được triệu tập, ban đầu Việt loanh quanh chối tội, nhưng với những chứng cứ sắc bén, cuối cùng Việt đã phải thừa nhận toàn bộ tội ác mà mình đã gây ra. Theo đó, chỉ vì nghi ngờ vợ chồng người em bớt xén kinh phí xây dựng, Việt đã nảy sinh ý định trả thù. Chiều 15/3/2020 khi đang ở Hà Nội, Việt rủ Lò Văn Hà (SN 1990, trú tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, tạm trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) cùng về quê đốt nhà vợ chồng ông Mười để trả thù. Việt mua 2 can nhựa loại 20 lít, đi đón Hà tại nơi đã hẹn rồi cả hai mua hơn 30 lít xăng mang theo. (Ảnh đối tượng Việt) Khi đi đến ngã tư thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), các đối tượng mua thêm khẩu trang, bật lửa rồi đến nhà ông Mười. Nhưng do vẫn còn sớm nên cả hai lên đường đê sông Hồng ngồi đợi. Đến khoảng 23h50, Việt và Hà đã quay lại, lúc này gia đình ông Mười đã ngủ say. Việt xách 1 can, Hà xách 1 can cùng đến trước cửa nhà ông Mười đổ cho xăng chảy qua khe cửa vào bên trong. Sau đó, Việt lấy chiếc bùi nhùi đã chuẩn bị từ trước và bảo Hà bật lửa đốt rồi ném vào cửa làm lửa bùng cháy dữ dội. Thấy vậy cả hai cùng bỏ chạy ra xe máy tẩu thoát. (Ảnh đối tượng Hà) Cuối năm 2020, căn cứ vào hành vi của các đối tượng, TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt Đào Danh Việt bản án tử hình về tội “Giết người”, 6 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội là tử hình. Đối với bị cáo Lò Văn Hà, Hội đồng xét xử tuyên bản án tù chung thân cho 2 tội danh như trên. Ngoài ra, Đào Danh Việt phải bồi thường cho gia đình các bị hại tổng số tiền là gần 1 tỷ đồng. Vụ án là một câu chuyện đau lòng. Chỉ vì sự nghi ngờ, Đào Danh Việt đã sát hại cả nhà em gái, còn mình phải chịu án tử hình… >>> Xem thêm video: Bất ngờ nhân thân nghi phạm sát hại cô gái ở Bắc Ninh.

Theo hồ sơ vụ án, 0h ngày 16/3/2020, ngôi nhà 4 tầng của ông Vương Gia Mười (SN 1965, ở thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) đột nhiên phát hỏa. Ngọn lửa nhanh chóng phủ kín, khói cuồn cuộn bốc cao cả chục mét. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương xuống hiện trường. Tiếp cận bên trong sau khi lửa tắt, các chiến sĩ phát hiện 3 người tử vong gồm ông Mười cùng vợ là bà Đào Thị Chiến (SN 1967) và con trai là cháu Vương Gia Cao Thắng (SN 2008). Riêng bé Nguyễn Vương Ngọc Anh (SN 2012, cháu ngoại ông Mười) bỏng nặng được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi sau gần 2 tuần điều trị. (Hiện trường vụ án) Camera an ninh ghi lại, thời điểm xảy ra vụ cháy có 2 người đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang từ hướng nhà nạn nhân lên một chiếc xe máy tay ga màu trắng rời đi. Đáng lưu ý, trên xe có chiếc can nhựa. Quá trình khám nghiệm tử thi đã xác định các nạn nhân tử vong do ngạt khí độc. Ông Mười kinh doanh vật liệu xây dựng, trong đó có các sản phẩm là cao su, nhựa… Qua khám nghiệm, trong khí quản các nạn nhân có rất nhiều muội của sản phẩm cháy nằm rất sâu trong đường thở. Từ các dấu hiệu này công an xác định các nạn nhân đều tử vong do đám cháy. Từ chứng cứ bước đầu thu thập được, cơ quan điều tra nhận định vụ hỏa hoạn không phải do sự cố phát sinh mà do kẻ đã đang tâm xuống tay sát hại gia đình ông Mười. Vụ án xảy ra lúc nửa đêm, khi mọi người đã nghỉ ngơi nên không có nhân chứng. Sau khi dò xem lại camera nhà dân đối diện, lực lượng phá án xác định 1 trong 2 đối tượng trên xe tay ga màu trắng rời khỏi hiện trường có độ tuổi từ 45 đến 50. Trong lúc rà soát các quan hệ, hàng xóm đều đánh giá ông Mười là người hiền lành, chịu khó làm ăn, giữ chữ tín, nên từ trước đến nay không thấy xích mích, va chạm với ai. Tuy nhiên, một người dân sống gần nhà nạn nhân cho biết, ông Mười và anh vợ là Đào Danh Việt (SN 1961) trú tại thôn Thành Công, cùng xã Nhuế Dương từng xảy ra cãi vã to tiếng trong thời gian ông Mười giúp trông coi công trình xây dựng nhà của Việt. Qua tìm hiểu, do bận làm ăn tại Hà Nội nên Việt có nhờ ông Mười trông nom công trình giúp. Thỉnh thoảng Việt có đảo về kiểm tra thợ và nghi ngờ ông Mười bớt xén tiền vật liệu xây dựng nên giữa 2 người đã cãi nhau. Trinh sát bí mật xác minh thêm tại nơi Việt đang thuê trọ ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) thì được biết ông ta không có mặt ở phòng trọ trong đêm 15 rạng sáng 16/3/2020. Ngoài ra, nhân chứng còn cho biết Việt đang sử dụng một chiếc xe tay ga màu trắng. Một hành vi bất minh khác của Việt mà các trinh sát đặc biệt quan tâm, đó là dù biết tin cả gia đình em gái bị thiêu cháy, nhưng Việt không về quê để lo việc tang. (Ảnh minh họa, nguồn internet) Những chứng cứ ngày một dày lên và Đào Danh Việt trở thành nghi can số 1 của vụ án. Khi được triệu tập, ban đầu Việt loanh quanh chối tội, nhưng với những chứng cứ sắc bén, cuối cùng Việt đã phải thừa nhận toàn bộ tội ác mà mình đã gây ra. Theo đó, chỉ vì nghi ngờ vợ chồng người em bớt xén kinh phí xây dựng, Việt đã nảy sinh ý định trả thù. Chiều 15/3/2020 khi đang ở Hà Nội, Việt rủ Lò Văn Hà (SN 1990, trú tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, tạm trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội) cùng về quê đốt nhà vợ chồng ông Mười để trả thù. Việt mua 2 can nhựa loại 20 lít, đi đón Hà tại nơi đã hẹn rồi cả hai mua hơn 30 lít xăng mang theo. (Ảnh đối tượng Việt) Khi đi đến ngã tư thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang (tỉnh Hưng Yên), các đối tượng mua thêm khẩu trang, bật lửa rồi đến nhà ông Mười. Nhưng do vẫn còn sớm nên cả hai lên đường đê sông Hồng ngồi đợi. Đến khoảng 23h50, Việt và Hà đã quay lại, lúc này gia đình ông Mười đã ngủ say. Việt xách 1 can, Hà xách 1 can cùng đến trước cửa nhà ông Mười đổ cho xăng chảy qua khe cửa vào bên trong. Sau đó, Việt lấy chiếc bùi nhùi đã chuẩn bị từ trước và bảo Hà bật lửa đốt rồi ném vào cửa làm lửa bùng cháy dữ dội. Thấy vậy cả hai cùng bỏ chạy ra xe máy tẩu thoát. (Ảnh đối tượng Hà) Cuối năm 2020, căn cứ vào hành vi của các đối tượng, TAND tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt Đào Danh Việt bản án tử hình về tội “Giết người”, 6 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội là tử hình. Đối với bị cáo Lò Văn Hà, Hội đồng xét xử tuyên bản án tù chung thân cho 2 tội danh như trên. Ngoài ra, Đào Danh Việt phải bồi thường cho gia đình các bị hại tổng số tiền là gần 1 tỷ đồng. Vụ án là một câu chuyện đau lòng. Chỉ vì sự nghi ngờ, Đào Danh Việt đã sát hại cả nhà em gái, còn mình phải chịu án tử hình … >>> Xem thêm video: Bất ngờ nhân thân nghi phạm sát hại cô gái ở Bắc Ninh.