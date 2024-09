Ngày 10/9, Bắc Giang còn 162 Trường cho học sinh nghỉ học

Ngày 10/9, toàn tỉnh Bắc Giang có 162/762 trường cho học sinh nghỉ học do ảnh hưởng nghiêm trọng của hoàn lưu bão số 3 hoặc chưa hoàn thành việc khắc phục hậu quả của bão số 3 Yagi.

Trường THCS Vân Hà (thị xã Việt Yên) bị ngập.

Do mực nước sông Cầu, sông Thương dâng cao, nhiều trường học ở các huyện: Hiệp Hòa, Yên Dũng, Yên Thế, Lạng Giang, thị xã Việt Yên bị ảnh hưởng. Mặc dù đã dọn dẹp trường lớp cho học sinh trở lại ngày 9/9, nhưng từ ngày 10/9, học sinh ở nhiều xã ven sông lại tiếp tục được nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Huyện Hiệp Hòa cho 46 trường học ở 14 xã ven sông Cầu nghỉ học. Huyện Lạng Giang cho 6 trường học nằm trên địa bàn các xã ven bờ sông Thương nghỉ học gồm: Quang Thịnh, Xuân Hương.

Huyện Yên Thế cho 3 trường: Mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn xã Đông Sơn nghỉ học.

Thị xã Việt Yên cũng cho học sinh ở 3 trường: Mầm non, tiểu học, THCS Vân Hà nghỉ học do nước sông Cầu dâng cao. Các trường học ở xã Vân Hà nằm ven sông Cầu bị ngập.

Ở các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, nước đã cơ bản rút, nhưng vẫn có mưa lớn. Đến sáng 10/9, hơn 50% số trường đón học sinh đến trường, chỉ còn một số trường, điểm trường bị ảnh hưởng nặng nề của lũ, chưa kịp khắc phục hậu quả tiếp tục cho các em nghỉ học như: Trường THCS Trần Hưng Đạo; Tiểu học Hồng Giang (Lục Ngạn)...

Theo bà Trần Thị Minh Sử, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lục Ngạn, hiện toàn huyện có 21 trường học (Mầm non, Tiểu học, THCS) bị ngập lụt do mưa bão số 3. Trong đó, có 1 trường ngập sâu là THCS Trần Hưng Đạo.

Các trường đã và đang tích cực khắc phục hậu quả, thiệt hại do bão gây ra khoảng 4 tỷ đồng, chủ yếu là do đổ tường bao, bay mái tôn, sập nhà xe, mái vòm, hỏng bể bơi.

"Do công tác chủ động phòng, chống bão của các trường, nhiều trang thiết bị dạy và học được chuyển lên tầng không hư hỏng, không có thiệt hại về người. Do đó, ngày10/9 chỉ có 37/94 trường không tổ chức học được do ngăn cách giao thông, chưa đảm bảo an toàn..." - bà Sử thông tin.

Còn huyện Lục Nam, Bắc Giang, có 65/83 trường cho học sinh trở lại học bình thường (18 trường mầm non, 25 trường Tiểu học và 22 trường THCS và TH&THCS). Các trường còn lại sẽ cho học sinh trở lại trường vào ngày tiếp theo khi các điều kiện an toàn cho học sinh khi đến học tập được đảm bảo...

Sở GD&ĐT phối hợp UBND các huyện, thị xã, TP chỉ đạo, triển khai khắc phục hậu quả mưa bão, bảo đảm an toàn trường học, cố gắng tối đa để đưa học sinh trở lại trường học tập sớm nhất.

