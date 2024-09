Yên Bái: 500 trường học cho học sinh nghỉ học do mưa lũ

Ngành giáo dục Yên Bái đã linh hoạt cho học sinh nghỉ học hoặc quản lý, chăm sóc tại trường, chủ động ứng phó với lũ quét, sạt lở, sụt lún ở các trường vùng cao do hoàn lưu bão số 3 Yagi và tránh ngập ở thành phố Yên Bái khi nước sông Hồng đang lên cao trên báo động 3.

Ngập lụt tại trường Mầm non Tân Hợp ( Văn Yên, Yên Bái). (Ảnh: Báo GDTĐ)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 nên hôm nay (9/9), Yên Bái tiếp tục có mưa to đến rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 300 mm (có nơi trên 450 mm), mưa có khả năng kéo dài đến ngày 10/9. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các đô thị, vùng thấp trũng, sạt lở, lũ quét khu vực miền núi. Trước tình hình đó, Sở GD&ĐT tỉnh Yên Bái đã có kế hoạch điều chỉnh lịch học cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh nhằm đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên, sinh viên.