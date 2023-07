Ngăn người phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử ở Hòa Bình

Ngày 31/7, thông tin từ Công an TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cho biết, tổ công tác đặc biệt của đơn vị đã kịp thời ngăn chặn một người phụ nữ có ý định nhảy cầu Hòa Bình 3.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 30/7, tổ công tác 622 - Công an TP Hòa Bình đang làm nhiệm vụ tại đường Trương Hán Siêu (phường Thịnh Lang) nhận tin báo của người dân trên cầu Hòa Bình 3 có 1 người phụ nữ có ý định nhảy cầu tự tử.

Tổ công tác đã nhanh chóng có mặt kịp thời vận động và đưa được người phụ nữ lúc này đang đứng ngoài lan can thành cầu vào an toàn. Được biết, người phụ nữ trên là L.T.L. (SN 1994, trú phường Trung Minh). Nguyên nhân do chị L. bị trầm cảm sau sinh. Tổ công tác đã liên lạc và bàn giao chị L. cho gia đình đưa về nhà.

Tổ công tác 622 là tổ công tác đặc biệt của Công an TP Hòa Bình bao gồm tất cả các lực lượng, làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn toàn thành phố.