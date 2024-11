Vẻ đẹp mê hoặc lòng người của “mỹ nhân 4000 năm có một”

Nữ diễn viên, ca sĩ kiêm vũ công Trung Quốc Cúc Tịnh Y, được mệnh danh là " mỹ nhân 4000 năm có một" nhờ ngoại hình đẹp cuốn hút, nhất là trong các phim cổ trang. Cúc Tịnh Y đã tham gia đóng vô số phim, đa phần là cổ trang như: "Thư sinh xinh đẹp", "Như Ý Phương Phi", "Hãy yêu nhau dưới ánh trăng tròn", "Hoa nhung"… Trước khi bước vào sự nghiệp solo, cô từng là thành viên của nhóm nhạc SNH48. Người đẹp bắt đầu được chú ý qua tác phẩm ăn khách Vân Tịch truyện (2018). Mặc dù khả năng diễn xuất của Cúc Tịnh Y vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận rằng cô rất được yêu thích ở đất nước tỷ dân. Một trong những lý do khiến danh tiếng của nữ diễn viên Cúc Tịnh Y ngày càng vươn xa trong giới giải trí Hoa ngữ là nhờ vào vẻ ngoài xinh đẹp, nổi bật từ gương mặt cho đến vóc dáng của cô. Cúc Tịnh Y sở hữu gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh và chiếc mũi nhỏ nhắn. Những đường nét hài hòa trên khuôn mặt cô nàng luôn khiến người đối diện phải xao xuyến. Cúc Tịnh Y được xem là một trong những mỹ nhân cổ trang đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ. Cô nàng thường xuyên xuất hiện với những bộ trang phục ngọt ngào, đáng yêu, phù hợp với lứa tuổi. Vẻ đẹp mong manh, nữ tính của Cúc Tịnh Y giúp cô nhận vai chính trong nhiều bộ phim cổ trang. Trong năm 2024, cô nhiều lần khiến khán giả phải say đắm trước vẻ đẹp của mình. Bên cạnh những lời khen ngợi, Cúc Tịnh Y cũng không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng vẻ đẹp của cô nàng có phần quá hoàn hảo và nghi ngờ cô đã phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: FB Cúc Tịnh Y - Ju Jing Yi / Vietnam FanpageXem video: 4 sao Hoa ngữ nổi tiếng bất chấp scandal. Nguồn Yan News

Nữ diễn viên, ca sĩ kiêm vũ công Trung Quốc Cúc Tịnh Y, được mệnh danh là " mỹ nhân 4000 năm có một" nhờ ngoại hình đẹp cuốn hút, nhất là trong các phim cổ trang. Cúc Tịnh Y đã tham gia đóng vô số phim, đa phần là cổ trang như: "Thư sinh xinh đẹp", "Như Ý Phương Phi", "Hãy yêu nhau dưới ánh trăng tròn", "Hoa nhung"… Trước khi bước vào sự nghiệp solo, cô từng là thành viên của nhóm nhạc SNH48. Người đẹp bắt đầu được chú ý qua tác phẩm ăn khách Vân Tịch truyện (2018). Mặc dù khả năng diễn xuất của Cúc Tịnh Y vẫn còn nhiều tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận rằng cô rất được yêu thích ở đất nước tỷ dân. Một trong những lý do khiến danh tiếng của nữ diễn viên Cúc Tịnh Y ngày càng vươn xa trong giới giải trí Hoa ngữ là nhờ vào vẻ ngoài xinh đẹp, nổi bật từ gương mặt cho đến vóc dáng của cô. Cúc Tịnh Y sở hữu gương mặt trái xoan thanh tú, đôi mắt to tròn long lanh và chiếc mũi nhỏ nhắn. Những đường nét hài hòa trên khuôn mặt cô nàng luôn khiến người đối diện phải xao xuyến. Cúc Tịnh Y được xem là một trong những mỹ nhân cổ trang đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ. Cô nàng thường xuyên xuất hiện với những bộ trang phục ngọt ngào, đáng yêu, phù hợp với lứa tuổi. Vẻ đẹp mong manh, nữ tính của Cúc Tịnh Y giúp cô nhận vai chính trong nhiều bộ phim cổ trang. Trong năm 2024, cô nhiều lần khiến khán giả phải say đắm trước vẻ đẹp của mình. Bên cạnh những lời khen ngợi, Cúc Tịnh Y cũng không tránh khỏi những ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng vẻ đẹp của cô nàng có phần quá hoàn hảo và nghi ngờ cô đã phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh: FB Cúc Tịnh Y - Ju Jing Yi / Vietnam Fanpage Xem video: 4 sao Hoa ngữ nổi tiếng bất chấp scandal. Nguồn Yan News